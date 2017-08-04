《男室品味》暖爸Rick

2017-08-04

文／陳鴻文(室內設計師)

誰說只有「黃金單身漢」才能在自宅裡恣意揮灑個人色彩？

身為人父的Rick和Jerry，便以巧思打造擁有個人風格卻也同時讓家人享受其中的窩心住宅。

框進生活機能，水管裝置藝術。

有別於天蠍座給人的冷酷印象，Rick是個天蠍座暖男，任職研發工程師的他，育有1雙子女，喜歡活潑的色彩和中性的混搭風，對家的需求與夢想是希望有個開闊的大空間，以及容易使用的廚房，有個大餐桌可與家人一起吃飯工作。

客廳空間背景，以中性的水泥為基調，透過鮮亮色系的家具來揮灑家的味道，從入口玄關到客廳的交界，更以趣味的暗紅色水管為設計，整合穿鞋椅及鏡子、傘架等多元吊掛功能。客廳則使用慵懶、深度較深的沙發為主基調，沙發外框跳色的藍色水管，搭配水泥牆面，在低調中帶來了趣味，讓空間捎來家的溫馨，卻很鮮明、擺脫平庸。

別讓下廚的人，孤單待在廚房裡。

在Rick家中，廚房是極其重要的空間。熱愛烹飪的他，希望有個容易使用的廚房，而廚房中島，變成了「理想廚房」的一大必備元素。廚房的木紋廚具，搭配復古的抹茶綠巧克力磚，並結合黃色水管造型桌腳的中島餐桌，帶來鮮明與活力；這裏的料理平台尺度大，方便操作使用，更有趣的是，女主人可在客廳看電視的同時，也欣賞另一半認真下廚背影，有時候，女兒也會隨著Rick一起做親子料理，廚房的框景，好不溫馨。

臥室，要讓老婆能盡情打扮。

Rick喜歡多彩的空間，但考量臥室須是使人心情平靜的睡眠空間，故在色彩上的運用較為低調，家具陳設部分，僅以一盞點睛的橘色立燈做跳色。Rick與太太兩人將重點擺在收納，床頭背牆以木紋水泥板材質設計收納櫃，延伸至右邊化妝台，透過高側面的櫃體設計，來收納化妝品、瓶瓶罐罐。整體色系搭配以灰色為基調，透過活潑的抱枕配色及帶有動物紋路的地毯點綴空間。

圖片提供／陳鴻文