《質男進化論》淺酌美學

2017-08-04

記者凃盈如／台北報導

對於喜歡在睡前小酌一杯紅酒的父親，致贈一只醒酒器，便能提升品酒體驗。超過百年的北歐品牌Eva Solo，從北歐人的品酒歷史找出最佳釋放紅酒的秘密，設計了獨到的醒酒器，藉由「八方」流瀉的紅酒瀑布，做為紅酒充分接觸空氣的關鍵，且加上100%防滴漏傾倒專利，一滴珍藏都不浪費。

JIA PLUS推出造型樸實美好的「家當 葫蘆醒酒器」。取葫蘆做為早期農村用來舀水、淘米的吃飯「家當」之意象，連繫一家人上桌。JIA Inc.重新詮釋這個質樸的器皿，以寬圓的瓶身讓紅酒有足夠空間與空氣接觸，瓶蓋可做為漏斗與濾酒器使用，除增加與空氣接觸面積，也能將酒中沉澱物分離。底座可調整醒酒器傾斜角度，適合獻給懂得品嘗老酒韻味的父親。

酒杯向來亦是父親節的熱門之選，能展現子女對於父親喜好的掌握與認識。瑞典品牌水晶大廠KOSTA BODA推出符合現代杯型設計的「初心系列」，共有紅酒杯、白酒杯、香檳杯及啤酒杯4款，為父親找回品飲的感動。至於同是KOSTA BODA集團下的Orrefors，推出自1985年以來得獎不斷的「藍色之舞威士忌杯」，出自瑞典設計師Erika Lagerbielke之手，以獨樹一格杯柱的藍色滴液造型成為視覺亮點，帶有內斂的貴氣，在全球銷售千萬個，此款手工酒杯受到專業品酒人士的肯定，適合致贈給喜歡品飲烈酒的父親。

☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆

圖片提供／ARTIFACTS、HOLA、IKEA、JIA PLUS、LE CREUSET、北歐櫥窗、旺代