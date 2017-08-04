《質男進化論》淺酌美學

記者凃盈如／台北報導
對於喜歡在睡前小酌一杯紅酒的父親，致贈一只醒酒器，便能提升品酒體驗。超過百年的北歐品牌Eva Solo，從北歐人的品酒歷史找出最佳釋放紅酒的秘密，設計了獨到的醒酒器，藉由「八方」流瀉的紅酒瀑布，做為紅酒充分接觸空氣的關鍵，且加上100%防滴漏傾倒專利，一滴珍藏都不浪費。
JIA PLUS推出造型樸實美好的「家當 葫蘆醒酒器」。取葫蘆做為早期農村用來舀水、淘米的吃飯「家當」之意象，連繫一家人上桌。JIA Inc.重新詮釋這個質樸的器皿，以寬圓的瓶身讓紅酒有足夠空間與空氣接觸，瓶蓋可做為漏斗與濾酒器使用，除增加與空氣接觸面積，也能將酒中沉澱物分離。底座可調整醒酒器傾斜角度，適合獻給懂得品嘗老酒韻味的父親。
酒杯向來亦是父親節的熱門之選，能展現子女對於父親喜好的掌握與認識。瑞典品牌水晶大廠KOSTA BODA推出符合現代杯型設計的「初心系列」，共有紅酒杯、白酒杯、香檳杯及啤酒杯4款，為父親找回品飲的感動。至於同是KOSTA BODA集團下的Orrefors，推出自1985年以來得獎不斷的「藍色之舞威士忌杯」，出自瑞典設計師Erika Lagerbielke之手，以獨樹一格杯柱的藍色滴液造型成為視覺亮點，帶有內斂的貴氣，在全球銷售千萬個，此款手工酒杯受到專業品酒人士的肯定，適合致贈給喜歡品飲烈酒的父親。
☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
圖片提供／ARTIFACTS、HOLA、IKEA、JIA PLUS、LE CREUSET、北歐櫥窗、旺代
-
IKEA 365+ VÄRDEFULL酒瓶開瓶器，249元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
Orrefors 城市（CITY）不鏽鋼冰塊2.7cm，4入2,000元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
Orrefors藍色之舞（INTERMEZZO）威士忌杯40CL，定價2,800元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
KOSTA BODA初心系列，紅酒杯4入2,600元，白酒杯4入1,960元，香檳杯4入1,960元，啤酒杯4入1,960元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
北歐櫥窗Eva Solo深度醒酒瓶（0.75L），2,800元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
JIA PLUS，RBT豪金醒酒瓶，4,680元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
JIA PLUS，Menu神奇醒酒器，3,680元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
JIA PLUS，JIA Inc.「家當」葫蘆醒酒器，3,580元。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
-
LALIQUE與葡萄酒品評家James Suckling合作100 Points by James Suckling系列酒瓶及酒杯，作品中的水晶雕刻及磨砂質感，盡顯LALIQUE別具辨識性的經典風格。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆