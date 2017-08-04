《質男進化論》風雅之道

2017-08-04

記者凃盈如／台北報導

對於生活細緻要求、時尚風雅的型格老爸，送一件有型的家具，或者增添生活風格的生活配件，都會讓他們欣喜。

曾與設計老頑童Paul Smith三度合作的英國設計燈飾品牌Anglepoise®，自2014年起陸續推出三款叫好叫座的Anglepoise®+Paul Smith聯名限定款桌燈，成為品牌炙手可熱的明星商品，其Type 75™燈款不但是英國人的國民桌燈，在電影場景中也常能看見它的身影。北歐櫥窗今年更首發推出全新Type 75™ MINI桌燈系列，相較於原款2/3的大小比例，視覺上更為輕量別緻，放置於書桌或床頭邊几都再適合不過。

此外，麗晶精品推出英國經典腳踏車品牌BROMPTON，可依照適合老爸的騎乘姿勢以及喜好配件進行組合，訂做一台完美展現老爸帥氣個性的折疊英倫風腳踏車；搭配騎單車外出的需求，ARTIFACTS更與S’well聯名合作「Holy Water感溫變色保溫瓶」，結合來自德國的環保感溫變色原料及紐約的環保時尚保溫瓶，當溫度上升至攝氏31度時，Holy Water字樣有趣的色彩變化出現在S’well保溫瓶上，讓老爸可依據不同場合轉換心情，裝入不同的飲品。

英國工業設計金童Tom Dixon今年出奇招，推出日常生活常用的清潔用品「Tom Dixon Eclectic香氛清潔系列」，以「廚房與衛浴」雙主軸的全新概念，推出洗手乳、護手乳及碗盤的洗潔凝膠，全系列中唯一的黑色洗手乳情迷倫敦，是系列中的最大亮點，讓日常也充滿英式時尚！

圖片提供／ARTIFACTS、HOLA、IKEA、JIA PLUS、LE CREUSET、北歐櫥窗、旺代