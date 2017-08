《質男進化論》舒心愜意

2017-08-04

記者凃盈如/台北報導

父親節贈禮向來讓子女苦惱,除了投其所好,設想如何讓老爸享受更好的生活,是子女能夠表現的體貼!幾款能夠增進生活質感,讓父親更愜意品嘗生活細節的贈禮,為準備節慶暖身。

為爸爸挑選一只小型按摩類型產品,是熱門之選,不但價格不會過於貴重,又可讓爸爸找到放鬆之道。譬如,眼周和頭皮的穴位多而繁複,一般人不易找出正確穴位,也擔心「失手」造成反效果,小型專業按摩家電品牌breo建議,可使用針對人體穴位而設計的頭、眼按摩器輔助,掌握「按摩、熱敷」雙原則放鬆肌肉,即可減壓放鬆助好眠。

面對喜歡料理的暖男型父親,挑選符合父親形象的專業鍋具、刀具或廚用配件,也是送禮的靈感之一。法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET即日起至8月31日推出多種尺寸的湛藍鑄鐵圓鍋、深海藍鑄鐵圓鍋、靛青藍鑄鐵圓鍋及琺瑯湯鍋,折扣逼近5折,讓有著烹飪魂的爸爸大展身手。至於比利時BergHOFF RON羅恩系列刀具,源自設計師Pieter Roux對家用品的研發熱情,並榮獲德國紅點設計獎中最高殊榮「最佳紅點獎」(The Best of the Best Award),強調時尚、鋒利及穩定,產品上市後深受台灣男性消費者喜愛。

圖片提供/ARTIFACTS、HOLA、IKEA、JIA PLUS、LE CREUSET、北歐櫥窗、旺代