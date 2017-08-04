《運動加法 常勝錶現》3

2017-08-04

記者林欣若／台北報導

帆船賽事

「我可滿懷自豪地說，我們對保護及推動古典帆船的熱忱，放眼國際可謂無人能及。」沛納海（PANERAI）全球首席執行官Angelo Bonati的一席話，說明了品牌與帆船賽的深厚淵源。沛納海古典帆船挑戰賽（PANERAI Classic Yachts Challenge，簡稱PCYC）今年邁入第13屆，沛納海特別推出一系列為航海愛好者而設計的腕錶，將賽事精髓、運動精神，展現於44毫米的腕錶之上。

兩款全新Luminor 1950 PCYC 3 Days Chrono Flyback Automatic 3日動力儲存古典帆船挑戰賽飛返計時自動腕錶搭載自製P.9100自動上鏈機芯，8點鐘位置的按鈕具備讓計時指標瞬間歸零的功能，可即刻重新開始計時，省去分兩次按動10點鐘位置的停止及重新開機按鈕，以暫停計時並將指針歸零。

計時分針及秒針分別位於3點鐘及9點鐘位置的小錶盤，小錶盤的指針呼應中央計時秒針的用色，簡約優雅，錶盤外緣以節為計算單位的計速刻度，根據計時分針的指示，可得出特定距離內帆船的平均航速，錶背鐫刻古典帆船圖案，圖案下方則有「PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE」字樣，每個設計細節都與海洋強烈連結。

圖片提供／PANERAI