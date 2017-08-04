《運動加法 常勝錶現》2

2017-08-04

記者林欣若／台北報導

古董賽車

1927年創辦的Mille Miglia古董車賽，起點和終點都是布雷西亞（Brescia），途中經過羅馬，這段來回1,000英里（1600公里）的賽道，滿布色彩繽紛鮮艷、光亮如新的古董跑車、以及震撼人心的引擎轟鳴聲，被譽為「世上最美麗車賽」。

蕭邦（Chopard）從1988年開始與Mille Miglia合作，推出一系列風格優雅、功能精準的腕錶，體現義大利賽車精神，今年適逢Mille Miglia 90周年，蕭邦推出僅發行90只的Mille Miglia Classic XL腕錶90週年紀念限量版，白色面盤、玫瑰金錶殼以及棕色皮錶帶，彰顯優雅氣質，錶盤上清楚的測速儀刻度，可協助車手在任何時刻測量實際車速以及計算平均車速，另外搭載飛返計時、計時碼錶功能，符合車手需求。

錶款從內到外的設計靈感皆來自於賽車，手動上鏈L.U.C 03.07-L機芯由蕭邦製錶工作坊自行設計研發製造，機芯底層的零件皆以鍍金及圓紋珠光打磨處理，上層負責運作計時碼錶功能的零件則以精鋼或鍍銠材質精製，這樣的配色組合，令人聯想到賽車引擎，機芯的建構與形狀也符合實用與美觀的原則，正如賽車車身的線條。

圖片提供／Chopard

  • 法國保時捷官方車手Romain Dumas（圖左）與蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele（圖右）一同乘坐骨董車，歡慶2017 Mille Miglia車賽。

    法國保時捷官方車手Romain Dumas（圖左）與蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele（圖右）一同乘坐骨董車，歡慶2017 Mille Miglia車賽。

  • 蕭邦自製L.U.C 03.07-L機芯，以德國銀打造，這種合金材質能做出精密準確的加工修飾與無與倫比的倒角打磨效果。

    蕭邦自製L.U.C 03.07-L機芯，以德國銀打造，這種合金材質能做出精密準確的加工修飾與無與倫比的倒角打磨效果。

  • 蕭邦Mille Miglia Classic XL腕錶90週年紀念限量版，1,354,000元。

    蕭邦Mille Miglia Classic XL腕錶90週年紀念限量版，1,354,000元。