《運動加法 常勝錶現》2

2017-08-04

記者林欣若／台北報導

古董賽車

1927年創辦的Mille Miglia古董車賽，起點和終點都是布雷西亞（Brescia），途中經過羅馬，這段來回1,000英里（1600公里）的賽道，滿布色彩繽紛鮮艷、光亮如新的古董跑車、以及震撼人心的引擎轟鳴聲，被譽為「世上最美麗車賽」。

蕭邦（Chopard）從1988年開始與Mille Miglia合作，推出一系列風格優雅、功能精準的腕錶，體現義大利賽車精神，今年適逢Mille Miglia 90周年，蕭邦推出僅發行90只的Mille Miglia Classic XL腕錶90週年紀念限量版，白色面盤、玫瑰金錶殼以及棕色皮錶帶，彰顯優雅氣質，錶盤上清楚的測速儀刻度，可協助車手在任何時刻測量實際車速以及計算平均車速，另外搭載飛返計時、計時碼錶功能，符合車手需求。

錶款從內到外的設計靈感皆來自於賽車，手動上鏈L.U.C 03.07-L機芯由蕭邦製錶工作坊自行設計研發製造，機芯底層的零件皆以鍍金及圓紋珠光打磨處理，上層負責運作計時碼錶功能的零件則以精鋼或鍍銠材質精製，這樣的配色組合，令人聯想到賽車引擎，機芯的建構與形狀也符合實用與美觀的原則，正如賽車車身的線條。

圖片提供／Chopard