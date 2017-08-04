《運動加法 常勝錶現》1

2017-08-04

記者林欣若／台北報導

運動錶一向被視為最受歡迎的錶款，在運動錶款既有的功能下，新增新的行銷賣點，成了運動錶市場最新銷售守則。

復古智能

以書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）這幾年不斷數位化，繼數位擴充筆記本之後，也推出首款智能腕錶Summit，為了讓介面流暢，萬寶龍特地與美國無線電通訊技術研發公司高通（Qualcomm）合作，讓Summit配備Snapdragon™ Wear 2100處理器，流暢的介面能順利轉換至下一個應用程式，Qualcomm技術的Snapdragon晶片組也能延長電池壽命。

Summit配備聲控麥克風與多個感應器，包括心率監測器、計步與活動感應器、測量方位的陀螺儀與指南針、測量海拔高度的氣壓計、以及可根據光線自動調控腕錶亮度的光度感應器，除了強大的運動健身功能，也可下載城市導航應用程式，可立即鎖定配戴者所在位置，找到所在城市的最佳餐廳與旅遊體驗，內建的應用程式涵蓋個人一天的食衣住行育樂需求。

雖然是高功能智慧型手錶，但Summit是以萬寶龍經典的1858系列為原型，包括3點鐘位置的按鈕也是承襲1858的經典錶冠，讓這款智能錶仍保有傳統腕錶經典復古的氣質。

圖片提供／Mont Blanc