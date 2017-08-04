美食+手作 旅館夏旅行亮點

2017-08-04

〔記者凃盈如／台北報導〕講究藝術與設計的富邦旅管首間旅館Folio「富藝旅台北大安」，於今年8月歡慶開幕週年，且首年平均住房率8成達標，即日起至8月31日推出一系列住房、餐飲、手作課等慶祝活動。住房專案含優惠價僅3,999元的「朝夕好食眠‧一泊二食住房超值優惠」，2人入住可享2客早餐及雙人午或晚套餐。館內餐廳Port23也推出結合台東鹿野「春一枝」夏日限定飲品「冰棒泡泡」的「週年慶雙人套餐」，每套1,280元，包含每日湯品附麵包2份、主廚沙拉2份、義大利麵或燉飯任選2份、甜點1份，及以「冰棒泡泡」2杯；另推出冰棒泡泡系列任選第2杯半價、下午茶套餐四人同行一人免費等優惠。

手作課程的部分，於8月12日由Port23主廚簡玉銘帶領親子創作甜點、8月16日推出「天然香氛防蚊液與防蟲磚手作教學」，8月23日將針對水泥盆栽彩繪與多肉植物種植，教旅客打造療癒的夏日盆栽，上述活動可在「富藝旅台北大安」官網查詢。 為延續旅行的美好，「富藝旅台北大安」也與台灣在地品牌「ABOVTIME」聯名推出限量旅行盒香氛蠟燭，在一百多種精油中調配出2款專屬氣味，以「Ardor」和「Serene」命名，分別以佛手柑、絲柏為主調，即日起在「富藝旅台北大安」獨家販售。