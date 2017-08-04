家樂福中元啟動 大包揪誠意─商品下殺4折起 多元通路全面開跑 線上購滿800免運費

2017-08-04

〔記者林欣若／台北報導〕對量販業者而言，中元節是量販通路僅次於過年的第二大重要節令，雖然還有1個月才要普渡，量販業者把握商機，提前開始中元檔期，家樂福同時擁有量販、超市、線上購物多元通路，宣布即日起中元節促銷全面開跑，預估在未來1個月內將有超過4萬支商品瘋狂下殺4折起，除了年年熱賣的普渡商品超便宜甚至推出買一送一之外、也推出獨家大包裝讓拜拜更澎湃，另外還有進口異國美食一次滿足。

家樂福今年首度邀請藍正龍拍攝宣傳廣告，2分多鐘長版中元節廣告，內容以三代同堂的溫馨互動，重新詮釋中元節普渡的意義，廣告中藍正龍在為人父之後以回憶方式倒敘母親在7月民俗月的諸多禁忌，一向不喜歡怪力亂神的他，很能認同廣告中所說諸多民俗月的禁忌與中元節拜拜其實是對家人「平安就是福」的深深期待。

今年主力商品除了拜拜必買的三牲、蔬果、罐頭、油、米、糖餅，甚至金紙、香等用品也俱全，部分品牌為搶中元商機，更推出指定商品滿額送優惠，針對大量採購，家樂福和各大品牌合作，包含進口商品、罐頭、飲料、糖餅都推出許多獨家箱裝商品，以品牌熱賣綜合口味商品，讓民眾不只拜得大器澎湃，吃得也開心，進口產品部分，包含日韓和歐美零食，品項從各式洋芋片、健康堅果到超少見的精釀啤酒都有。

針對忙碌的上班族，家樂福線上購物不但提供滿800元以上免運費，而且常溫、低溫不分溫層都可以合併計算，免運門檻超低，再加上24小時即可到貨服務，是忙碌上班族和公司行號中元普渡最佳幫手。

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