柯有倫酷愛旅行微科技 Tumi首款鋁鎂合金行李箱 艾怡良挑大包隔層多

2017-08-04

〔記者方惠宗／台北報導〕美國商務時尚品牌Tumi昨（3）日在太平洋Sogo百貨忠孝館開放民眾鑑賞品牌史上第一個頂級鋁鎂合金行李箱「19 Degree」系列與其全新的秋冬系列，受邀為活動站台的柯有倫與艾怡良成了第一組光顧的客戶。科技微型化的進步讓柯有倫在旅行時可以隨身帶著音樂製作器材，以便靈感來時、隨時捕捉；他一眼看上Tumi後背包完善的收納功能，新穎摩登的迷彩藍色更令人耳目一新。擁有大容量與多元的隔層設計則是艾怡良挑選隨身包款的必要條件，艾怡良自認沒安全感，「長途旅行會想很多，例如飛機可能因故延誤或其他狀況，」出國的隨身行李「一定要備足七天份！」

Tumi本季以「紐約風」為設計靈感，打造出多種季節限定色彩，以迷彩藍、山茶花印花與海軍藍等賦予旅行箱、包款與配件等摩登樣貌，為以往主走沉穩內斂與商務感較重的招牌樣式翻新設計，換上時尚形象，例如迷彩藍Alpha Bravo系列，風格百搭、足以貫穿城市大樓寧靜小鎮；V3旅行箱的山茶花印花亦成功將自然元素帶進都會叢林，成為秋冬街頭的新亮點。

迎接新季節，Tumi即日起展開「19 Degree，成就你的完美旅程」展覽，於太平洋Sogo百貨忠孝館一樓廣場向民眾展示該系列的創新設計與製作工藝。活動展至8月10日止。