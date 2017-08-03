〈禮遇酷帥爸〉健康時尚家電 最高省3萬

2017-08-03

記者吳佩樺／台北報導

父親節夯禮，除了電動刮鬍刀，其他像是按摩椅、智慧穿戴裝置、掃地機器人、膠囊咖啡機等亦是熱門選擇，促銷只剩最後幾天，千萬別錯過！

父親節向來是高檔按摩椅的熱門檔期之一，各大品牌降幅2至3萬元。此外，可隨時監測健康數據的智慧穿戴裝置有7至8折促銷。現今時代講求男女平等，愈來愈多年輕爸爸會幫忙分擔家事，使得掃地機器人躍進送禮榜，ECOVACS特別瞄準漫威迷引進美國隊長限定版。膠囊咖啡機優惠也不少，包括折現金、送咖啡抵用券或舊換新，半價就能把最新機型帶回家。

高檔按摩椅 身心大紓壓

INADA雙引擎按摩椅 送飛利浦刮鬍刀

左右二側滾輪可分開運作，依照左右不同的疲勞程度，分別加壓按摩。下半身採用48個指壓按摩球，鎖定痠痛處徹底紓壓。原價188,000元，特價178,600元，再享滿萬送千以及贈送飛利浦電鬍刀。

督洋Play玩美椅TC-730 送萬元購物金

外觀為蛋型設計，針對現代人久站久坐、但少運動的問題，強化腰臀和下半身按摩，採用小腿上掀式設計，可以按摩到膝蓋位置。手掌處亦加入合谷穴按摩。原價139,800元，特價109,800元，贈送督洋10,000元購物金。

OSIM白馬王子金色限定版 限量88台

OSIM瞄準父親節特別引進白馬王子影音特仕版，其中金色限量88台。頭部兩側翼板加入音響，營造環繞音效的享受，搭配選購的多媒體娛樂架，可放置手機、平板，讓按摩椅變身老爸的娛樂室。原價168,000元，特價143,800元。（不含選配）

督洋mini玩美椅TC-290 送施華洛世奇3C周邊

外型小巧時尚，居家空間不大或受限預算的消費者可選擇此款，督洋將高階按摩椅才有的LS臀感按摩、零重力等功能下放，主打高性價比。原價49,800元，特價32,800元，贈送施華洛世奇行動電源、藍牙喇叭限量組。

breo眼部按摩器iSee4S 送紓壓眼罩

可折疊設計，折疊後的體積跟一支手機差不多大，方便攜帶。可調式拉帶適用不同頭圍。內建自然環境音，例如流水、鳥啼，加強按摩時放鬆的心情。原價6,600元，特價3,288元，贈送薰衣草眼罩一盒。

喝杯咖啡吧 家人愜意時光

Nespresso膠囊咖啡機Essenza Mini 送咖啡抵用券

Nespresso最輕巧的膠囊咖啡機，重量僅2.3公斤，有2款不同外型可選擇。3分鐘沒使用會自動轉換至低耗電模式。售價4,300元，贈送咖啡抵用券500元。

雀巢膠囊咖啡機Mini Me 舊換新半價

8月10日前，凡持家中不限品牌舊有咖啡壺或咖啡機，至全台雀巢膠囊咖啡機百貨專櫃、燦坤等指定通路，能以半價1,999元換購原價3,999元的Mini Me。

監測顧健康 每天不鬆懈

Garmin vivoactive HR運動錶 省1千7

內建GPS運動錶，採用觸控操作，支援光學心率感測技術，配置跑步、自行車等多種運動模式，可防水50公尺。原價8,990元，特價7,288元。

TomTom Touch心率健身手環 77折促銷

內建光學心率監測器，可24小時監測心率，同時記錄每日步數、消耗卡路里等，搭配手機App能檢視數據。原價3,880元，特價2,990元。

暖男正當道 高科技做家事

ECOVACS掃地機器人SLIM2美國隊長版 瞄準漫威迷

外型以美國隊長的盾牌為設計靈感。結合掃地、吸塵、拖地三大功能，續航力110分鐘。原價12,900元，特價9,990元，限量500台。

Panasonic掃地機器人MC-RS767T 送蒸氣熨斗

主打手機操控，三角形外型，方便深入清潔邊角。原價15,000元，特價14,900元，燦坤贈送Panasonic蒸氣電熨斗、樂美雅強化餐盤3入。

註：價格或有更動，以各通路為準。

圖片提供／督洋、OSIM、INADA、breo、TomTom、Garmin、Nespresso、雀巢、燦坤、ECOVACS