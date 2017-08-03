【不敗安全牌】 電鬍刀 父親節送禮TOP1

2017-08-03

記者吳佩樺／台北報導

根據PChome 24h購物統計，父親節子女送禮依舊傾向實用又貼心的安全牌，電動刮鬍刀是今年的送禮冠軍。燦坤亦觀察到，電鬍刀在父親節期間的銷量占全年度逾5成，且不同平常以2至3千元的平價機種為主流，父親節主要集中於萬元左右或以上的高階機種。

搶攻商機，今年各大品牌旗艦款電鬍刀主打附加高質感的小家電，包括Panasonic回函贈送空氣清淨機或負離子風扇；飛利浦加送電動牙刷、眼部紓壓儀；百靈則有電鬍刀和Dyson V6無線除塵蟎機限定組合，另有機會抽中Knaus Tabbert GmbH德製露營拖車，可見業者們都企圖用高價值贈品來拉抬業績。

【高C／P值機種】

Panasonic ES-ST6P 智慧感應

3枚刃系列，採用T字浮動刀頭，可左右靈活移動30度。利用45度銳角鬢角刀，快速剃除雜亂鬍鬚。搭載智慧感應科技，偵測不同位置的鬍鬚濃密度，自動調整剃除力道。售價4,988元，贈送Panasonic電動牙刷。

飛利浦S5340 加速模式

具備Turbo功能，比原本模式高出10%動力，更快刮除鬍鬚。加入3段電量與旅行鎖指示燈，充電一小時就能充飽，無線操作電力達45分鐘，相當於進行15次刮鬍。售價4,988元，贈送飛利浦滴漏咖啡機。

百靈5145s 全新升級

全新5系列，加入高階機種具備的自動偵測系統，智慧偵測鬍鬚的濃密程度，調節功率，減少來回刮鬍的次數，達到最舒適的效果。售價7,688元。

【萬元旗艦款式】

Panasonic ES-LV5B 送沖牙機

萬元有找的高階電鬍刀，延續Panasonic ES-LV9A旗艦款式，採用全方位3D浮動刀頭以及5枚刃系統，擴大刀刃與肌膚的接觸面積，增進刮鬍效率，連鬍鬚渣都能從根部剃除。售價9,988元，贈送Panasonic沖牙機。

飛利浦S9751 送電動牙刷、眼部紓壓儀

採用8面立體彈性貼面刀頭，確實貼合臉部，加上V-Track V型精準旋轉刀片，將每一根毛髮導向最佳刮除位置。可搭配鬢角修容刀、潔面刷等配件使用。售價22,888元，贈送飛利浦電動牙刷、眼部紓壓儀。

百靈760cc-7 搭配Dyson限定禮盒

針對父親節推出限定禮盒，百靈760cc-7電鬍刀搭配Dyson V6無線除塵蟎機，組合價僅要16,888元。760cc-7配置智慧音波技術，會根據鬍鬚密度自動調節功率。具備高效、敏感等5種模式，可依膚質選擇。

Panasonic ES-LV9A 送空氣清淨機

極具質感的髮絲紋金屬包覆機身，主打全方位3D浮動刀頭以及5枚刃系統。靈活刀頭可完整貼合肌膚，柔順滾輪大幅降低刀頭對肌膚的摩擦。售價15,888元，回函送Panasonic空氣清淨機或負離子風扇二選一。

【老爸美齒別忽略】

愛美不再只是女人的特權，愈來愈多老爸在意自己的外貌，不只在意鬍子有沒有「型」，「美齒保健」也不要忽略。

Panasonic EW1611沖牙機 去除食物殘渣

搭載超音波水流技術，全新噴嘴產生的強力氣泡水流能有效沖洗齒垢，達到更深層的清潔效果。具備十段可調整強弱水流。售價洽通路。

註：價格或有更動，以各通路為準。 圖片提供／Panasonic、飛利浦、百靈