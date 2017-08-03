時尚總編之女好優雅 展演Ferragamo新鞋

2017-08-03

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Salvatore Ferragamo（簡稱Ferragamo）2017早秋鞋履系列上市，邀來法國部落客、亦是法國「Vogue」雜誌前任總編與現任「Harper’s Bazaar」全球時尚總監Carine Roitfeld女士的女兒Julia Restoin Roitfeld為品牌的數位平台「#AmoFerragamo」（音似Amour Ferragamo；愛上Ferragamo之意）詮釋女性自信、成熟之美，同時為新上任的Ferragamo女鞋部門設計總監Paul Andrew所打造的首個作品優雅背書。

繼澳洲日韓混血部落客Nicole Warne演繹第一章「Shoe La La」，以及韓國女星李聖經所詮釋的第二章「Shoe Me」，Ferragamo與Julia Restoin Roitfeld透過第三章「Shoe It」主題呈現Paul Andrew所設計的全新鞋履。該系列中，品牌的經典元素和造型設計均經過重新構思和創新演繹，包括天鵝絨與麂皮材質的全新楔形鞋、從彩虹漸層演變到華麗黑金的色調、從好萊塢「明星夢鞋匠」的品牌歷史中嶄新問世的傳奇標誌「Gancio」，以及透過現代觀點翻新經典的「花漾跟」，皆可見到Paul Andrew如何繼承傳統，並賦予新生命的手法。Paul Andrew表示：「這個系列的設計理念在於凸顯Ferragamo先生成為鞋先驅人物的核心特質，同時滿足堅強自信、品味獨到的新一代女性所需。」