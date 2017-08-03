美度復刻先鋒系列 艾怡良復古獻聲 Multifort先鋒復刻版帥氣足 Belluna雋永系列很紳士

2017-08-03

〔記者林欣若／台北報導〕鐘錶市場今年大吹復古風，瑞士鐘錶品牌美度（MIDO）全新推出的Multifort先鋒系列Escape復刻腕錶便是向1947年的飛行錶致敬，大時標、仿舊錶殼處理，帥氣十足，新科金曲歌后艾怡良首度為鐘錶品牌走秀，還獻唱了幾句，不過她最近因為忙碌，嗓子有些沙啞，她笑說：「配合今天的復古風，我的歌聲也變復古了！」

美國企業家Milton Reynolds熱愛飛行，他改裝了A26轟炸機並聘請戰爭英雄Bill Odom和Tex Sallee，3人以78小時55.5分創下雙引擎螺旋槳飛機環遊世界紀錄，當年陪伴Milton Reynolds創下飛行紀錄的腕錶，正是美度在1947年推出的Multifort先鋒系列，今年的復刻錶款，保留當時的錶殼、錶盤與指針設計，錶殼採用Aged PVD仿舊真空電鍍處理，搭配以Patina染色處理的皮革錶帶，讓錶款有著濃濃的復古風情。

另一款為英倫紳士打造的Belluna雋永系列紳士腕錶，是以倫敦皇家艾爾伯特音樂廳為靈感，這座維多利亞風格的建築，由許多同心圓和玻璃圓型穹頂組合而成，宏偉壯闊的細節全都濃縮於一只腕錶，Belluna雋永系列紳士腕錶以圓弧造型和簡約線條凸顯品味，太陽放射狀機刻花紋（Guilloché）、細微穹型弧度的錶面，都與皇家艾爾伯特音樂廳相呼應。

艾怡良對兩款錶愛不釋手，她說最喜歡有故事的東西，已打算父親節送一款好錶給爸爸，感謝爸爸特地盛裝打扮陪她走金曲紅毯，以前她覺得爸爸很嚴肅，現在開始喜歡跟爸爸撒嬌，也可以和爸爸一起穿父女鞋、戴父女錶。