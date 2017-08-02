法式經典條紋 衫動快閃風─首度登台搶進台中 傳統+經典 延續生活態度

〔記者方惠宗／台中報導〕經典條紋衫、擁有長達127年歷史的法國品牌Saint James以「快閃店」之姿首度登台，選址台中勤美誠品，引人親自鑑賞這項人氣不墜的經典傳奇。
創立自1889年的Saint James是製作海軍衫與海軍毛衣的始祖，其經典的「條紋」更是風行全球的時尚符號，更吸引了不同世代的名人粉絲，如法國精品Chanel創辦人香奈兒女士、奧黛莉赫本、史嘉蕾喬韓森等都是愛用者。近幾年亦延燒至亞洲，如韓星孔劉、宋仲基、Jessica等時髦明星亦紛紛穿上Saint James條紋衫。
對於Saint James條紋元素人氣不墜的秘密，Saint James執行長Luc Lesénécal表示：「Saint James總是將時間、季節和趨勢放在一邊，而著重於重要的美好事物，長年來透過美麗而純淨的線條來傳達質感，講求極簡主義和舒適感。」
Luc Lesénécal說，在延續傳統及訴說經典的同時，Saint James身為擁有百年歷史的服飾品牌，所帶來的不只是一件好衣服，而是一個生活態度。
Saint James台灣總代理、采亦得國際總監梁芸溶坦言，引進品牌乃基於私心，「就是喜歡」。她指出，Saint James在亞洲市場的拓展從日本及南韓開始，在很短的時間內擄獲大眾喜好，可見其經典魅力，「台灣是Saint James在亞洲的第3個據點。」
Saint James除在台中勤美誠品成立首家快閃店，梁芸溶透露，今年下半年計畫於北台灣及南台灣成立快閃店據點，「目前正在評估中。」
Saint James在台首家快閃店將展店至今年8月31日止。