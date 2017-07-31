多金家庭買家最愛豪華SUV-1

2017-07-31

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全

【Jaguar F-Pace S AWD】

2018年式常規版C／P值更高

眼見全球SUV銷售火熱，英國高級車品牌Jaguar於2015年IAA車展推出旗下首款SUV產品F-Pace，總代理九和汽車去年第3季正式在國內上市，日前又重新調整產品編成，除了追加配置2.0升Ingenium系列直4汽柴油動力車型外，並以常規版的F-Pace S AWD來接替原先限量版的F-Pace S First Edition。

F-Pace延續了當初C-X17概念車的設計基調，車格尺碼稍大於其他中型豪華SUV對手，卻又小於主流中大型豪華SUV，提供消費者一個相對較折衷的選擇。本文試駕的2018年式F-Pace S AWD，藉由S外觀運動套件加持，使其精悍大器的外型看起來更為動感。

車上搭載排氣量2,995cc的V6缸內直噴雙轉子機械增壓引擎，在轉速6,500轉可產生380匹最大馬力，45.9公斤米的最大扭力則出現在4,500轉。變速系統用的是ZF所提供的8速手自排，結合智慧型IDD 4輪驅動系統，動力分配與循跡表現均極為精確穩定。踩下油門，其加速力道非常澎湃有力，伴隨油門而來的引擎聲浪鏗鏘飽滿，是很典型機械增壓的fu。

根據原廠性能數據，本車由靜止狀態加速到時速百公里只需5.5秒，可輕鬆海放路上絕大多數性能化房車與鋼砲。能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑10.0公里，以此等性能的中型豪華SUV其實不能苛求太多了。

坐進F-Pace S駕駛座，首先映入眼簾的是12.3吋全數位化HD虛擬儀表板，中控台上配有10.2吋InControl™ Touch Pro智慧多媒體觸控式顯示幕，其操作邏輯跟一般平板電腦無異，可支援藍牙功能及3D畫面的中文衛星導航，非常直覺易上手。內裝鋪陳時尚大方又不失科技感，Jaguar的內裝用料自然不在話下，組裝質感也非常細膩考究。

隨著台灣市場回歸JLR品牌的APIO亞太營運總部管轄，總代理九和汽車將2018年式F-Pace S AWD開出更具競爭力的369萬起跳價，可望吸引不少厭倦主流德日品牌豪華SUV的個性化買家。