修杰楷訂製西裝 「衣」展個性

2017-07-29

〔記者方惠宗／台北報導〕修杰楷昨（28）日現身德國服裝品牌Hugo Boss在台北101購物中心專門店推出的「Made to Measure」量身訂製系列，搶先於父親節前體驗「零誤差」的精細剪裁。修杰楷說西裝能夠襯托一個人的個性，以對細節的重視程度來說，「挑一套適合自己的西裝就像在挑跑車一樣」，但就價格來說，「訂製西裝容易多了！」

源於德國的精密工藝與嚴謹精神，Hugo Boss首度在台推出的「Made to Measure」量身訂製系列擁有堪比德製汽車的高規格精準。以修杰楷所穿的樣式為例，除了可從將近250種頂級面料與各式內裡搭配與鈕釦選擇，挑選出屬於自己個性化的組合，並將量身數據傳送到德國總部，經由精密的計算，以打造出專屬版型；總廠運用先進的激光面料裁剪技術，標榜「零誤差」的精準切割，能完美修飾身形並加強挺拔體態。同時，還透過先進的雷射技術將自身簽名縫製於西服上衣及西褲腰帶內側，更顯尊榮。

根據樣式的不同，每套Boss「Made to Measure」西裝均由180件不同的部件組成，繁瑣的製作過程多達200多個工作步驟，結合尖端科技與傳統手工，每一個步驟皆不容小覷。業者稱，Boss訂製西裝系列目前共有4種基本版型可選，透過先進科技的面料切割技術，「裁剪幾乎零誤差！」每套西裝約台幣79,000元起。

父親節倒數，修杰楷透露「想要一份大禮」，然而，這份大禮並非金銀財寶能夠比擬；修杰楷說，能和太太賈靜雯一起看場電影，就是最開心的事了！