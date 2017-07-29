45R重新開幕 打造敦南生活圈

2017-07-29

〔記者王瀅娟／台北報導〕日本天然手工藍染服裝品牌45R敦南專賣店開幕，特別引進期間限定款WA Collection，特色為豐富的印花圖騰，有別於45R經典基本的黑白色系時裝，可搭配出更豐富的樣貌，每款每尺寸僅一件。

45R代理商喜事國際最近一口氣在敦化南路上開設法國包袋品牌L/Uniform、法國香氛保養品牌Buly 1803、複合式精品店團團與45R等4間店，執行長馮亞敏正在逐步打造她理想中的敦南林蔭大道生活圈，投資相當大，以45R專賣店為例，店內陳列用的日本神社百濟石與木材全自日本空運，不規則凹洞的牆面更是由4名日本工匠應用左官漆完成。

馮亞敏表示，台灣品牌不能只限於百貨公司，也需要一條兼具美感、藝術、商業、休閒的在地生活圈，「這裡有全台北唯一四季分明的樹景，又適合走路，除了國際精品，我也希望台灣品牌、藝術家等都能夠在這裡開店，開在巷子裡都好，讓在這裡走逛成為一個生活的集體記憶。」她說過去安和店的櫥窗是附近上班族和居民的穿著靈感來源，就是這樣有趣的記憶，促使她打造敦南生活圈，「我是有理想的商人。」

馮亞敏認為，台灣市場仍大有可為，但要提供「好東西」給顧客，「不只是賣商品給顧客，而是要給顧客帶來希望，點出未來的趨勢，而且是生活中用得到的東西。」她透露未來還繼續有展店計畫，希望能得到更多品牌的響應，一起打造敦南生活圈。