《燦夏，靜好》透涼 澄澈之美

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

夏天，一只透亮讓人想凝視的玻璃器皿，悄為空間增添了一份自在與安靜。森／Casa推出日本岐阜高山的工藝家安土草多之作品。有別於一般玻璃工藝品，總是想追求極薄、極透的工藝，安土作品質地微厚，卻溫潤地展現涼爽的視覺感，特別撩動人們飲一杯冰涼麥茶、清酒的欲望—就為體會那就口時的溫和感，感受他所投下的用心。那是種打從心底舒緩開來的鬆適，連一朵野花插進他的花器作品裡，也都安靜下來，充滿了自在的姿態。

圖片提供／bhome、IKEA、Iittala、JIA PLUS、HAY、森／Casa、集品文創、瑪黑家居