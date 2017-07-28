《燦夏，靜好》透涼 澄澈之美

記者凃盈如／台北報導
夏天，一只透亮讓人想凝視的玻璃器皿，悄為空間增添了一份自在與安靜。森／Casa推出日本岐阜高山的工藝家安土草多之作品。有別於一般玻璃工藝品，總是想追求極薄、極透的工藝，安土作品質地微厚，卻溫潤地展現涼爽的視覺感，特別撩動人們飲一杯冰涼麥茶、清酒的欲望—就為體會那就口時的溫和感，感受他所投下的用心。那是種打從心底舒緩開來的鬆適，連一朵野花插進他的花器作品裡，也都安靜下來，充滿了自在的姿態。
圖片提供／bhome、IKEA、Iittala、JIA PLUS、HAY、森／Casa、集品文創、瑪黑家居
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IKEA STOCKHOLM 2017的色調取自於瑞典的光影和自然景色，如碗盤等藍色玻璃透過光線照射，可以呈現如在流動的水面上波光粼粼的效果。
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bhome推出來自法國天然有機香氛品牌Mad et len Len，將一顆顆非洲沙哈拉沙漠的火山岩浸泡在天然有機的精油中，打開上蓋即可得到滿室清新。鐵盒火山岩擴香附15ml補充精油一罐，4,800元。
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出自芬蘭玻璃設計巨匠Oiva Toikka為Iittala所設計的Kastehelmi「露珠系列」，靈感源自芬蘭大自然，如早晨草葉上的露珠，發出光芒。
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集品文創Colour Vase光采花瓶，荷蘭設計雙人組Scholten & Baijings作品，對於線條、幾何形狀都有獨特見解，繼以摺紙為靈感的「紙摺」系列後，接續推出此作品，以彩色玻璃展現光線透出的澄澈之美。
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森／Casa安土草多作品，通常不具備單一尺寸與形式，質地微厚的凹凸手感，讓人感到溫潤舒心。
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Iittala Alvar Aalto系列花瓶，清透的藍色搭配芬蘭湖泊的形狀，為視覺降溫。