《燦夏，靜好》沁涼 籐編家具

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

籐編材質的家具的自然手感，最能讓人感受到夏日假期的舒心。籐編材質涼爽、透氣，光影透過家具呈現的細節，讓人傾心。IKEA推出STOCKHOLM系列，此系列一直是IKEA經典代表，歷久彌新，此次STOCKHOLM 2017延續自1984年首度問世的STOCKHOLM系列，著眼北歐現代風格、高品質、材質觸感和手工藝之美，為居家空間帶來慢活的閒適氛圍。

圖片提供／bhome、IKEA、Iittala、JIA PLUS、HAY、森／Casa、集品文創、瑪黑家居

  • IKEA STOCKHOLM 2017咖啡桌，以松木、籐及梣木結合製成的工藝品，可置於牆邊，幾本雜誌、花器堆疊，就是美好的一隅 。

    IKEA STOCKHOLM 2017咖啡桌，以松木、籐及梣木結合製成的工藝品，可置於牆邊，幾本雜誌、花器堆疊，就是美好的一隅 。

  • IKEA STOCKHOLM 2017扶手椅兼具耐用與舒適感，搭配上由瑞典大自然啟發的各色靠枕，為空間寫情境。

    IKEA STOCKHOLM 2017扶手椅兼具耐用與舒適感，搭配上由瑞典大自然啟發的各色靠枕，為空間寫情境。

  • IKEA STOCKHOLM 2017系列強調材質觸感和手工藝之美。

    IKEA STOCKHOLM 2017系列強調材質觸感和手工藝之美。