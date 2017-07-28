《燦夏，靜好》沁涼 籐編家具

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

籐編材質的家具的自然手感，最能讓人感受到夏日假期的舒心。籐編材質涼爽、透氣，光影透過家具呈現的細節，讓人傾心。IKEA推出STOCKHOLM系列，此系列一直是IKEA經典代表，歷久彌新，此次STOCKHOLM 2017延續自1984年首度問世的STOCKHOLM系列，著眼北歐現代風格、高品質、材質觸感和手工藝之美，為居家空間帶來慢活的閒適氛圍。

圖片提供／bhome、IKEA、Iittala、JIA PLUS、HAY、森／Casa、集品文創、瑪黑家居