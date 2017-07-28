《燦夏，靜好》呷涼 擺盤時光

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

使用心愛的器皿，為自己做一頓飯，是夏日的小確幸。

一張清麗的桌布、搭配帶有生活感的陶器，造就清爽的夏日餐桌。幾只以白瓷為底，佐以繽紛的赤青色釉彩手工上色的KIHARA有田燒飯碗，為日常的餐桌融入一抹生動的日式美學；又或效仿韓食中一桌裝滿小菜的小碟，必然也讓一個人的夏日餐桌豐盛澎湃。

JIA PLUS近來推出韓國設計品牌「Seoul Bund」的器皿，以當代的設計語彙，充分演繹了韓國的飲食文化和生活魅力。譬如較窄扁的韓國筷子、手柄較長的湯匙、便於攜帶移動的托盤、適用於燉補湯品的蒸盅等，都可見Seoul bund融合傳統與現代的巧思，耳目一新，更讓一個人的下廚、擺盤時光，產生更多靈感。

若想自製飲品，無論是鮮榨果汁，或者是隨心加入自己喜歡果粒的氣泡飲，都讓人舒心。唯獨，一杯冰透清涼的飲料，在炎熱的天氣下，總是退冰得快，在享受冰涼之際，彷彿也面對於享受冰涼的愉悅逐漸消逝，而感到悵然。要維持飲品的涼度，又不想添冰塊影響飲品風味，那麼一只鈦杯，也許有解。

來自日本新潟，SUS Gallery從前是製作保溫瓶、技術絕佳的老廠。他們以擁有鈦金屬加工的本領，能做到金屬層極薄、極輕而自豪，擺脫傳統保溫瓶又厚又重的印象。森／CASA總監毛鈺婷剛接觸到SUS Gallery技術先進高超的鈦金屬杯時，就發現它驚人的保冰、保溫效果，她經常用SUS Gallery的鈦金屬保冰桶，盛裝台南最負盛名的綠豆汁，當日從台南駕車到台中，兩個多小時後，不加冰塊的綠豆汁，依然涼爽冰沁，讓朋友覺得驚喜。帶一只鈦杯上路，讓延續的冰涼感陪伴炎熱的夏日午後。

圖片提供／bhome、IKEA、Iittala、JIA PLUS、HAY、森／Casa、集品文創、瑪黑家居