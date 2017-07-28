《沁夏，好食》甜心 消磨時光

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

美好的週末，找到一個舒適又能美拍的去處，讓假日充滿期待。

Petit Doux．微兜Café Bistro即日起全新推出自然醒早午餐系列，包含選用吳寶春吐司精製異國風「賴床吐司盤」、「King Size法式吐司盤」、「伸懶腰吐司盤」，多種果泥調和出夢幻粉彩「大光圈鮮果優格餐」，以及「賴床鹹派盤」，鮮製的餐點，搭配精心選用的餐具，從任何角度都好拍，此為Petit Doux微兜Café Bistro首次推出早午餐系列，將法式香頌風情點綴於餐點中，讓食材如畫作揮灑，兼具美味與時尚美感，搭配手作醬料，變化出更多層次吃法。

台北寒舍艾美酒店今年夏季與美國洛杉磯時尚品牌JUICY COUTURE跨界合作，即日起至9月13日，期間推出全新「俏夏甜心」粉紅聯名午茶，以JUICY COUTURE元素為靈感來源，打造「黑莓栗子泡芙」、「抹茶草莓蛋糕」、「覆盆子費南雪」、「櫻桃巧克力慕斯」等8款獨家夢幻甜點。

台北美麗信於即日起，於二樓池畔餐廳─光廊Light Café推出雙人「沁夏花園下午茶饗宴」，以夏日花園為主軸，用綠意盎然的草坪打造清新視覺主調，並將食用花草、當季新鮮水果融合於甜點中，結合自然元素，打造獨特的盤飾點心。

統一旗下的COLD STONE透心涼芒果季，嚴選夏季水果之王「芒果」，結合兩大基底：類似水冰口感的雪貝與清爽的優格冰淇淋；5款新品選擇包含經典冰淇淋、凍飲、冰淇淋麻糬鬆餅、優格冰淇淋等，除選用當季屏東坊山愛文芒果，以大塊芒果切丁呈現飽口食感，更以多種水果融合，相互提味。

圖片提供／BELLAVITA、COLDSTONE、TWG Tea、八兵衛、台北美麗信、台北W飯店、台北寒舍艾美、君品、晶華、微兜、ISM主義甜時