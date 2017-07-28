《俏夏，遊趣》童趣 烘焙派對

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

暑假來臨，正是親子培養感情的好時光，但天氣正熱，許多爸媽常常會不曉得要帶小孩去哪玩。不妨在家裡來場烘焙派對，讓父母帶著小孩動手做，一同享受烘焙樂趣。

看準這股親子商機，德國精品餐廚集團WMF旗下專業的烘焙品牌KAISER，推出多款針對小小烘焙師的烘焙器具，適合孩童使用尺寸、材質健康安全，外型討喜可愛。為迎接暑假來臨，KAISER也將於7月29日在各大百貨舉辦親子烘焙派對，透過人氣主廚的指導，讓父母與孩子輕鬆享受邊做邊玩、邊玩邊吃的烘焙食光。KAISER不僅是全球第一不沾烤模的創始者，也是第一個發明可拆式扣環烤模的品牌，這次WMF台灣總代理HOLA，推出「兒童專用烘焙禮盒組」，有著公主、騎士、龍的造型烤模，滿足孩子的烘焙夢想。

康寧餐具今年2017年亦布局烘焙產品市場，將旗下經典品牌「Pyrex」下的同名系列「Pyrex」耐熱玻璃系列及「Pyrex Gadgets」烘焙系列發展齊全，也因應暑期的親子商機，在台引進適合初學者及親子同樂使用的「Baker’s Secret」。擁有百年歷史的「Pyrex」，以其玻璃品質著稱，品牌玻璃產品具有耐高溫和材質穩定特性，運用在烘焙上能充分展現其玻璃材質的優勢，可以主動吸收烤箱的熱源，加速烹調的時間以節省能源，更因其沒有毛孔的光滑表面，讓清潔更便利，該品牌除了市場長銷款耐熱量杯及玻璃烤盤外，康寧餐具另外引進的「Pyrex Gadgets」系列產品。至於「Baker’s Secret」，則以烘焙用不沾烤盤商品見長，優質不沾塗層與材質特性，使其耐用度提升，產品設計輕巧，亦針對兒童族群設計研發多款造型童趣、使用方便的烘焙用具。

圖片提供／ARTIFACTS、HOLA、星巴克、康寧