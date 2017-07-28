《俏夏，遊趣》漂浮 沙灘派對

2017-07-28

記者凃盈如／台北報導

暑假聚會、派對、出遊去！陽光正盛，喜歡戶外運動的人，定熱切地想來場沙灘party，但不愛曬太陽的人，卻只想在室內吹冷氣找樂子。夏天可以遍玩的事物，不勝枚舉，不同玩法，滿足兩種個性的需求。

戶外活動向來是人們的最愛，ARTIFACTS推出多款夏日拍照必備的巨型漂浮墊，其中包含因許多名人愛用而走紅的澳洲戶外用品牌Sunnylife，去年因為小天后泰勒絲（Taylor Swift）和男友凱文哈里斯（Calvin Harris）於池畔騎著巨型天鵝放閃而紅透半邊天，品牌今年又推出新品，除了天鵝、龍蝦、仙人掌、鳳梨等經典造型漂浮墊外，今年Sunnylife更與Karl Lagerfeld也愛的法國插畫家Tiffany Cooper合作，聯名推出「Tropi-Cool」系列，在原本就很亮眼的粉紅紅鶴頸部套上了小花圈，更招蜂引蝶，另外還有戴墨鏡的香蕉先生，展現輕鬆俏皮的時尚趣味。

不單單漂浮墊與游泳圈，Sunnylife為喜歡水上活動的消費者也提出多款增添樂趣的組合，如「仙人掌造型漂浮套圈圈組」，可隨手和好友來個水上小遊戲的趣味競賽，而「紅鶴&棕梠樹漂浮飲料架」，讓人不需要費力走上岸，就可以輕鬆享受漂浮在水面上的一口冰飲。

圖片提供／ARTIFACTS、HOLA、星巴克、康寧