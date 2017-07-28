《新方包 新早秋》1

2017-07-28

記者林欣若／台北報導

早秋包款，延續夏日的亮彩活力、以及秋冬獨有的華麗金屬和動物圖紋，功能取向的實用設計，為早秋穿搭畫龍點睛。

Bandit 實用主義

在大量的流蘇、鉚釘、皮革花卉裝飾出華麗復古風格之後，Coach在2017年早秋推出的全新包款Bandit系列，捨去華麗裝飾、回歸質樸實用，執行創意總監Stuart Vevers首先減少了金屬裝飾，大大減輕Bandit的重量，再來是使用鵝卵石顆粒皮革，這種表面帶有顆粒的牛皮，讓包包即使有細微刮痕也不容易被發現。Stuart Vevers表示：「在創造Bandit的過程中，我希望能減少金屬裝飾的使用，盡可能地展現皮革本身的自然原創之美，Bandit的簡約輪廓賦予一種純粹美感，極具Coach風格精神。」

手腕包 包中包

Bandit的外型是慵懶簡約的弧型輪廓，柔軟的皮革輕巧且具有足夠的收納空間，除了彩色拼接款，每一款Bandit都是氣質極簡的單色系，強調精緻的洗練質感。外型極簡的Bandit，將花俏細節表現在內附的小巧手腕包，柔美印花圖案的小包可收納隨身小物品，也可單獨當作肩包或手拿包使用，一包多用，又是Stuart Vevers的實用考量。

圖片提供／Coach