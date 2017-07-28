2017-07-28

記者林欣若／台北報導

Tory Burch 皇室貴族印花

熱愛旅行和藝術的Tory Burch，2017早秋系列的靈感來自義大利著名藝術家Gabriella Crespi的一生，橫跨米蘭和印度，完美融合大都會與波希米亞，呈現充滿異國風情的時尚風格。

「我們將簡潔俐落的剪裁搭配流暢外型，流線型輪廓襯托具質感的面料，幾何圖案拼湊豐富的花卉與刺繡。Crespi的作品與她對大自然的熱愛，揉合著不同材質的風格，影響著這次的配件設計，包括木製雕刻厚底鞋、綴飾手拿包與羽毛裝飾耳環等。」Tory Burch如此介紹這個早秋系列。

深橙色、軍藍色、象牙白主色調，點綴充滿活力的藏紅花色、咖哩香料色和金色，令人想起神秘的中東色彩，布料上有著印度皇室的華麗珠寶裝飾、小彩珠串、刺繡工藝與銀絲緹花織物，每個小細節都有著精緻的手感，加上幾何圖案拼湊出印度風情的畫面，與橢圓形鏈條印花互相爭艷，模特兒身上的服裝，就和背後的波斯地毯一樣，華麗又有神祕感。

配件亮點︰繡花拖鞋

Tory Burch這一季最亮眼的配件是一系列懶人拖鞋，以高貴柔軟的麂皮為底，獨特的剪裁完整包覆腳整，營造舒適感，鞋面上有著精緻的刺繡花紋和珠花，套上拖鞋，彷彿同步感受印度皇室的奢華尊貴。

圖片提供／Tory Burch