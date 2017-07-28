2017-07-28

記者林欣若／台北報導

Coach 創意與混搭

Coach早秋系列再次展現兼容並蓄、大熔爐的概念，結合西岸文化和紐約風格，加上太空冒險、火箭、星球，看似大雜燴，但也凸顯了Coach天馬行空、無窮盡的創意。

從粗獷奢華的翻皮羊毛外套、皮草外套到洋裝，散落大大小小的印花或是刺繡，柔和的黃色、棕色及粉色組配在一起，如大草原般多姿多采，這一季的印花靈感源自中西部，融入了花卉、佩斯利（Paisley）、格子等熟悉的元素，設計團隊妙趣橫生的審美感賦予了它們以現代風情，例如洋裝上的細碎花紋搭配大朵印花乍看是薔薇或玫瑰，細看才發現是狗頭，這是Prairie Dog印花，結合英國史賓格犬圖案與Coach標誌性的花卉印花，很有70年代美式風情；Ditsy Paisley印花採用傳統的碎花設計，再使用燒花工藝將佩斯利印花疊加在布料上，打造酷炫十足而讓人意想不到的獨特格調；各式花卉圖紋搭配沉穩的秋季色彩，打造色彩濃烈的奢華感。

小騷包：太空包

Coach早秋系列以美國夢想家為靈感起點、回溯過往及現在，推出限量Space主題系列，受到太空探險之旅所激發，運用火箭、行星等趣味圖案，彰顯美國文化，Rexy恐龍也戴上太空帽、揹上噴射背包，展開星際冒險。

圖片提供／Coach