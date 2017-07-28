《18早春 時尚旅行》3

2017-07-28

記者王瀅娟／台北報導

Gucci 重返佛羅倫斯

場景：皮蒂宮（Palazzo Pitti）

Gucci早春秀決定回到佛羅倫斯，不僅是因為這裡是Gucci的發源地，也是義大利文藝復興的重鎮，對於熱愛文藝復興時期的創意總監米開理（Alessandro Michele）來說，就是「回家」，既是旅程的起點，也是終點。

秀場選於皮蒂宮（Palazzo Pitti），原為美第奇（Medici）家族的居所，賓客們就坐在帕拉蒂娜藝廊（Galleria Palatina）中，在拉斐爾、卡拉瓦喬、波堤切利、魯本斯、提香等文藝復興時期重要藝術家畫作環抱下，欣賞Gucci 2018早春系列，所坐的七彩椅子繡有文藝復興時期佛羅倫斯實質統治者羅倫佐．美第奇（Lorenzo de’Medici）創作的酒神詩句。

在「回家」的這一季，米開理大量應用大家耳熟能詳的Gucci經典，尤其是鑽石紋（Diamante），除了重用鑽石紋帆布製作手袋，也以印花、刺繡、緹花、植絨等手法應用於服裝上，每個出場的模特兒也都穿上各種方式裝飾的鑽石紋絲襪。Gucci Logo也被重用，除了標準字體，也改成希臘建築中常見的幾何圖紋方式表現，還有看似惡搞，實為中世紀寫法的「Guccy」，而加上「-ify」字尾（將名詞變動詞）的「Guccify」、「Guccification」、「Guccify Yourself」等標語，讓Gucci不只是精品名詞，更是當代要被實踐的時尚美學，呼應文藝復興時期對人文的關注。

圖片提供／Gucci