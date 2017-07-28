《18早春 時尚旅行》1

記者王瀅娟／台北報導
因應旅行需求設計的早春系列，辦秀時也常來段令人難忘的旅行。
Dior 野性呼喚
場景：洛杉磯Upper Las Virgenes峽谷
1940年發現的拉斯科（Lascaux）洞窟壁畫，影響了Christian Dior先生1951年Ovale系列中創作的圖騰；現任創意總監邱里（Maria Grazia Chiuri）將此與現代女性內心隱匿的野性本能結合，成為早春系列的創作主題，而洛杉磯Upper Las Virgenes峽谷露天自然保護區的原始自然面貌，則成為此系列最佳展演場域，Dior在此搭建Dior Sauvage（曠野之心）立牌，與兩顆碩大的熱氣球，為冒險旅程揭開序幕。
拉斯科洞窟壁畫記錄了人與自然萬物間的互動，表現出的藝術性更被法國哲學家喬治．巴代伊（Georges Bataille）譽為人類文明的曙光，此外，研究顯示這些壁畫很有可能出自女人之手，更是與強調女性主義的邱里不謀而合。馬、鹿、牛、狼群等動物是本季鮮明的圖騰印記，出現在絲綢緹花、針織開襟衫與皮草上。進行著狩獵或祭祀的人們、女性掌印亦是本季重點印花，結合Dior先生熱愛的占卜，延續塔羅牌元素，詮釋神秘風情。斗篷、流蘇、格紋、七彩民族圖騰與牛仔帽，洋溢美西沙漠風情。
圖片提供／Dior