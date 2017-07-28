秀髮防禦力 溫和清潔去油汙

2017-07-28

〔記者凃盈如／台北報導〕隨著台灣夏季氣溫日益增高與空汙侵襲，頭髮容易因為室內外的高低溫差、與強烈的紫外線照射，而變得乾燥脆弱，頂級髮品紛紛推出新品提高秀髮的防禦力與空氣感。

法國頂級美髮沙龍品牌RF荷那法蕊，推出NATURIA蒔蘿均衡系列，採用天然蒔蘿、羅勒精油為主成分，幫助頭皮頭髮維持健康自然平衡。該系列推出2款明星商品，包含NATURIA蒔蘿均衡髮浴以及NATURIA乾洗髮霧，前者能為頭皮進行溫和清潔、補充水分、幫助維持頭皮平衡的清潔基本款，後者則是孕婦、瀏海女孩與機車族最愛，能快速去除頭髮上多餘油脂、解開油膩糾結頭髮，隨時隨地保持髮絲清爽蓬鬆，是隨身包包必備，可改善機車族扁塌頭，甚或在開會前快速重整髮型，也能在旅途上使用，展現清爽自信。該系列溫和的植物潔淨配方，適合全家人使用，也是敏感、脆弱頭皮日常保養的首選。

至於植村秀髮藝則歷時5年研發，推出「銀杏BB精華乳」、「銀杏BB精華霜」，針對消費者在做造型時的三大煩惱提出解套，包含想隨時「變髮」卻不想塗抹過多造型品、造型前的毛躁遮瑕、以及希望造型與保養同步等狀況。「銀杏BB精華乳」可幫細軟髮打造蓬鬆感，「銀杏BB精華霜」則可為粗硬髮增加光澤，兩者都能讓秀髮打底保養、快速修護，隔絕環境髒汙提升防禦，特別的是還能「記憶塑型」，可重複塑型，並長效保濕，帶來自然的無重量感。