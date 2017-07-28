中華電信 助陣六都電競爭霸賽─MOD Hami Video直播賽事 電競優惠包降價吸睛

2017-07-28

〔記者吳佩樺／台北報導〕全球電競產業蓬勃發展，電競已被列入2022年亞運正式競賽項目，國內也積極培養電競人才。中華電信宣布獨家冠名贊助由台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市首度聯手舉辦的「2017六都電競爭霸賽」；中華電信MOD、Hami Video將直播賽事。

2017六都電競爭霸賽吸引國內超過千位電競好手參與，賽事總獎金高達250萬元，從7月底至9月17日進行約1個半月的賽事。中華電信MOD、Hami Video直播各8強比賽到總決賽，總共38場賽事，民眾即使無法親臨現場，也能掌握第一手賽況。此外，每日賽事結束後30分鐘開始重播，已播出的賽事會以VOD上架至專區的「精彩回顧」與「活動花絮」中。

中華電信長期贊助國內各項重要體育活動或大型國際競賽，包括培育中華電信企業女子籃球隊。中華電信董事長鄭優表示：「政府近期將電競納入『運動產業發展條例』中，中華電信希望運用自家資源串連電競相關產業鏈，帶動台灣電競的成長動能，贊助2017六都電競爭霸賽只是中華電信投身電競的第一步，期望未來可以成為台灣電競選手和潛力人才的後盾。」此次中華電信亦免費提供HiNet光世代寬頻網路給2017六都電競爭霸賽，目標打造頂級電競賽場。

中華電信另有「電競優惠包」，涵蓋HiNet光世代加MOD組合包、Hami Video、大4G、Hami遊戲等促銷，例如8月15日前登入Hami Video，訂閱電視或影劇館，各館每月僅要99元，約降價5折。