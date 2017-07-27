女力時代 換上舒服的無鋼圈內衣！

2017-07-27

記者吳佩樺／台北報導

高溫不斷襲來，受夠內衣高壓束縛的女性，想要力求解放，使得舒適的無鋼圈內衣蔚為風行，本季銷售比以往成長10%～20%。

無鋼圈內衣不再只是單純的減壓內衣，更代表一種女權自覺的生活態度，掙脫忙碌的枷鎖，希望展現輕鬆的自己，不用在意男人對「深溝」的審美觀，只要舒服地做自己就好！

擺脫熟齡 女力消費當道

無鋼圈內衣擺脫過去定位熟齡族群，根據思薇爾觀察，30～39歲成為主力客層，而她們正好是有經濟能力、不會特別想要依靠男人的「女力」世代。

因應女力世代追求表現自我，各家內衣業者在外觀設計上更加強調時尚的細節，例如仙黛爾融合緹花蕾絲，讓被認為「無害」的無鋼圈內衣搖身變成「性感系」。此外，機能性亦大幅提升，加強包覆和支撐性，打破「大胸」不能穿著無鋼圈內衣的傳統印象，以瑪登瑪朵來說，採用了立體拉提托片，幫助穩定力升級。

技術成熟 無鋼圈機能性大提升

Lady分析：「內衣少了鋼圈，勢必得透過其他結構補強，例如強化下圍布料的支撐度、側邊加高、背後和肩帶的固定度要加強，女性在挑選上要特別注意這些細節，尤其試穿十分重要，試看看舉手、轉身，內衣會不會容易移位，以及穩度定好不好。」

不過魚與熊掌畢竟不能兼得，儘管現今無鋼圈內衣技術大大突破，但要拿來跟高機能的鋼圈內衣相提並論，還是有些差距；無鋼圈內衣仍以「舒適」為最高準則。

對抗酷夏 高透氣材質

因應夏日；少不了涼感、吸濕排汗材質。炙熱夏季穿上內衣，罩杯和胸下處最容易感到悶熱和流汗，內衣不夠透氣的話，胸部周圍肌膚甚至會發癢、過敏，各大品牌特地針對這些地方再提升透氣度，包含奧黛莉在內衣下緣採用網格設計；曼黛瑪璉罩杯研發打孔透氣技術。

避免走山 交換替穿最好

業者不諱言，乳房主要是柔軟的脂肪，長期在沒有鋼圈的塑形下，久了確實有走山的疑慮，尤其對於胸部豐滿的女性來說會更明顯。因此建議無鋼圈內衣和鋼圈內衣要交替換穿，依場合選擇，像下班回到家就能換上無鋼圈內衣，釋放雙胸。此外，完美胸型光靠內衣不夠，同時還得注意按摩和運動來保養才行。