Edox青銅製錶 淬煉歲月光澤

〔記者方惠宗／台北報導〕青銅製錶魅力難擋！「金曲台語歌王」荒山亮昨（26）日現身瑞士製錶商Edox全新錶款Delfin Fleet 1650限量紀念腕錶上市活動，對於這款以青銅錶殼設計的作品讚賞不已。荒山亮說，青銅會隨著時間發展出獨特的色調，散發出專屬個人、獨一無二的色澤；手錶彷彿擁有生命力，陪伴自己向目標邁進。
Edox此作靈感源於17世紀、西元1650年的航海故事。該年2月，以「Tijger」為首的船隊在印尼海域遇觸礁、在Sagori的沙灘卸下600名船員與乘客。儘管如此，失事船員仍發揮堅韌意志，不僅搶救貨物和裝備，還在艱困的環境中重建另一艘新船。時至五月，當一組荷蘭救援中隊抵達，除了發現等候船載的救援物資和槍支，打造好的新船也已準備出發。
這段Tijger和其他姐妹船的驚人傳奇被記載於荷蘭國家檔案館珍藏的「船務委員會日記」，近期更發現疑是Tijger遺骸及另一艘至今尚未識別的船隻，Edox於今年四月為這一研究調查給予援助。為彰顯這項沉船遺跡研究計劃的前瞻性，Edox推出全球限量200只的Delfin Fleet 1650限量紀念腕錶，運用與17世紀荷蘭船隻配件相同材質的青銅製作錶殼，獨具意義、也顯出特色。