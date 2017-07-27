幽靜小田食光 輕食清爽

2017-07-27

〔記者凃盈如／台北報導〕最近台北市中山北路2段，有家網紅熱衷的地中海餐廳「小田食光」，空間挑高簡約，頗有隱於世的清幽，而餐點融合了希臘、法國、義大利、西班牙、中東及北非地區的烹調手法，推出以「地中海飲食」為主張的料理，鼓勵少紅肉，攝取蔬果、適量海鮮，並運用天然香料。譬如中東美食falafel（鷹嘴豆泥口袋餅）、 以及加入希臘茴香優格的香辣烤雞，甚或師法南法馬賽魚湯風味的「漁夫海鮮燉鍋」，都可以在這家餐廳一次嚐遍，且每道料理都還增加了一點巧思，譬如歐洲市集常見的碳烤豬排，搭配了烤紅蘿蔔與燕麥，讓人可以放縱的大口吃肉，卻又兼顧了健康。

店裡的沙拉，是輕食主義者最愛。6種沙拉每道都有亮點，如「芭藜異想世界」使用了紅心芭樂、山藥、藜麥，拌入柳橙羅勒醬汁，為炎夏捎來清新食感，開胃爽口；「沙漠小旅行」則使用白花菜、青花菜，搭配鷹嘴豆、咖哩優格，讓沙拉營養夠味又有飽足感。至於網紅愛拍的「鮮果氣泡水」，每種都繽紛豔麗，使用許多五星級飯店如半島、四季飯店都採用的Natura微礦氣泡水機，推出4種口味，每款都混合了多種水果、蔬菜與香料，每杯150元，喝完還可把瓶子帶走。除了供應餐飲之外，小田食光亦於週末推出「小田學堂」，邀請專家分享關於養生、地中海飲食、烹飪、餐具佈置等議題，亦設有「Field Market市集」，展售台灣在地商家自營自銷品牌。