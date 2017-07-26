巴結88 一夜好眠─床墊父親節優惠 限量品特價吸客 滿萬送仟再享現金回饋

2017-07-26

〔記者凃盈如／台北報導〕父親節即將來臨，床墊業者紛紛推出優惠，提供爸爸放鬆的呵護。席夢思推出父親節「健康活力專案」， 許多經典、熱銷床款都祭出優惠，就連去年熱賣、原價101,500元的Hotel Star Easton星級系列「東方」，也祭出特價67,999元優惠，並推出父親節限量上市的「Beautyrest Style巧思按摩床」。

「Beautyrest Style巧思按摩床」與BackCare Advanced系列一樣，皆運用品牌首創的「Beautyrest®獨立筒袋裝彈簧」，各個彈簧獨立運作，符合人體工學能均勻撐托身體各個部位，紓解緊繃肌肉，為睡眠翻身時提供恰當的支撐力；BackCare Advanced獨有的5區精準撐托功能，可依據人體睡眠時的重量分佈，以頂級獨立筒彈簧精準配置，提供完美撐托，不論正臥、側睡，都能讓爸爸的背部在睡眠時獲得完整支撐。

席伊麗（Sealy）歡慶父親節，購買指定床墊享「滿萬送仟」優惠，熱賣商品新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊特價40,888元；即日起到8月21日前上網報名，憑預約簡訊至席伊麗精品館試躺、回填心得與照片，就有機會獲得10萬元床墊，及多款好禮，另有美姿UniCased指定床墊、皇冠系列優惠。至於國內記憶床領導品牌TENDAYS，即日起至8月8日因應父親節舉辦精選商品限量特惠，另有孝親滿額贈活動，消費滿20,000元贈送蜂巢透氣網、消費滿40,000元贈送萬用墊、消費滿80,000元贈送多功能抱抱枕，活動期間特別舉辦親子趣味贈獎遊戲，凡報名參加即可獲得500元商品券，優勝者最高可獲得3,000元商品券，活動場次及詳情可洽百貨專櫃或於官網查詢。