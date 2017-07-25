e-moving豪省 電池永久保固 新方案購車只要11,800元 分期零利率誘客

2017-07-25

﹝記者方維鐸／台北報導﹞在政府大力推動電動機車及經濟部加碼補助等利多政策下，民眾對於購買電動機車的意願逐漸增高，e-moving中華電動車總銷售較2016年同期成長24%，銷售量逐年刷新。中華汽車電動二輪車趁勢推出「豪省」方案，以同級市場最低價搶攻暑假購車旺季大餅。

隨著消費者對於電動機車的使用接受度日漸增高，e-moving除了提供原來的車電一體的銷售模式外，新推出e-moving車電分離「豪省」方案，消費者只需購買e-moving空車，即可用每月299元租用電池，享有租用期間電池終身不限里程永久保固的好康。

以設籍桃園的消費者透過「豪省」方案購買e-moving EM50為例，原空車價44,000元，扣除工業局補助9,200元（含國產電池補助加碼2,000元），再扣除桃園市政府補助汰換二行程機車並新購電動機車23,000元後（含桃園市政府車電分離加碼4,000元），僅需花費11,800元就可以把全新的EM50牽回家。

電動機車品質及電池壽命問題，一直是消費者考慮是否購買電動機車的主要原因之一，為提高消費信心，中華車e-moving原車電一體銷售模式即提供業界最長，全車電池3年（或3萬公里）的保固以說服消費者放心購車，還可用優惠價格再延長電池保固1年（即4年）的優惠。新推出的「豪省」方案更是提供租用電池終身不限里程永久保固，充份回應了消費者對於電池保固及降低高資費負擔的需求。

歡慶7週年回饋消費者，現在購車還可享有15期分期零利率優惠，消費者每月只要付786元就可將e-moving輕鬆騎回家。詳情請洽各經銷門市或上e-moving網站http://www.e-moving.com.tw查詢。