吳慷仁戀上甘菊芳香 紓壓療癒

2017-07-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕影帝吳慷仁昨出席法國芳療保養品牌Darphin一日店長活動，屬於敏感肌的他表示選擇保養品特別注重成分，除了使用Darphin全效舒緩精華液外，近來也愛上另一款甘菊芳香精露，他說：「以前沒有想過香味會令人如此療癒，難怪女生這麼注重香氣。」他透露，因為晚上睡覺會有磨牙習慣，這幾周每天早上起來，都會使用甘菊芳香精露舒緩壓力，也會跟女友鍾瑶分享喜歡的氣味。提起保養，吳慷仁說在他的朋友當中，最會保養的當屬楊謹華，「一起露營時，她帶那一包非常驚人，從刷牙時，已經開始擦了，等到做好早餐後，看到她怎麼還沒擦完。」吳慷仁笑說，楊謹華是十分懂得善待自己的女人。

剛與女友鍾瑶從法國旅遊返台的他，透露這趟去法國對他影響很大，「因為我沒有去過歐洲，這一趟讓我眼界更寬廣，走在鄉間小路，無盡頭的花海，呼吸到新鮮的空氣，看到馬在奔馳，羊在吃草，心情真的很放鬆。」他打趣說，不是鼓勵大家一定要去法國，不過透過旅行，遠離工作，是他充電的方式，吳慷仁也透露他另一個紓壓方式是「修車」。

吳慷仁提到，這一趟法國行，香味跟食物令他十分療癒，不過在十幾天的行程中也讓他遭竊損失了台幣4萬元。他說，在二手市集時，只是將車停在外面，去個洗手間，小偷默默偷走皮夾內的現金，信用卡及護照都沒被拿走，「我當下沒有發覺，直到下一個定點時，才發現皮夾內現金被偷走，隔了幾秒鐘，頓時感謝這個小偷只拿走現金，沒把整個皮夾拿走丟棄，車窗也沒被敲破。」語畢，他趕緊補充這只是個小插曲，完全不影響他對於南法的美好印象。