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蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感

2017-05-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕高級訂製婚紗品牌蘇菲雅SophiaRitz發表春夏新款禮服，以「玫瑰花園」為主題，打造繽紛多彩又兼具時裝感的婚紗禮服。

蘇菲雅總監洪品蓁表示，春夏禮服以代表愛情與幸福的玫瑰花為主，除了熾熱的紅色與夜般的墨綠等代表玫瑰的顏色外，還應用粉紅、粉橘、淺膚色與天空藍等色彩，呈現春夏的繽紛感受。另一重點為呈現輕透感，採用多層次的紗與刺繡面料堆疊，散發若隱若現的仙氣，典雅端莊之外，亦流露些許神秘感。

蘇菲亞春夏禮服分為4大系列，「玫瑰綻放」系列以玫瑰印花面料、刺繡與立體貼花等方式表現，大A-Line裙展現大器；「春天午后」以粉嫩多彩的紗多層次堆疊出輕盈飄逸感；「獨一無二」系列則採用七彩反光蕾絲流蘇、魚網狀的亮片蕾絲等有別傳統的特殊面料，搭配特殊剪裁，創作出新風格婚紗；「致敬經典」則以大A-line蓬裙、魚尾等經典款白紗為本，搭配無袖、一字領水袖與經典長袖等袖型變化，襯托新娘的獨特個性。

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  • 蘇菲雅春夏「玫瑰綻放」禮服，以印花面料為底，搭配蕾絲與立體貼花，如玫瑰花瓣輕盈落於身上。

    蘇菲雅春夏「玫瑰綻放」禮服，以印花面料為底，搭配蕾絲與立體貼花，如玫瑰花瓣輕盈落於身上。

  • 蘇菲雅春夏「玫瑰綻放」系列禮服，黑色為底搭配玫瑰緹花，洋溢時裝感。

    蘇菲雅春夏「玫瑰綻放」系列禮服，黑色為底搭配玫瑰緹花，洋溢時裝感。

  • 蘇菲雅春夏「春天午后」系列禮服，多層次堆疊的薄紗展現輕透飄逸的仙氣。

    蘇菲雅春夏「春天午后」系列禮服，多層次堆疊的薄紗展現輕透飄逸的仙氣。

  • 蘇菲雅春夏白紗禮服向經典致敬，搭配袖型變化。（圖文：記者王文麟）

    蘇菲雅春夏白紗禮服向經典致敬，搭配袖型變化。（圖文：記者王文麟）

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