履行分享愛 黃河快閃創作

2017-05-23

〔記者林欣若／台北報導〕黃河最近因為演出電視劇「夢裡的一千道牆」備受矚目，他身材清瘦、一頭中長髮，很適合詮釋劇中設計師的角色，戲外的他也有藝術細胞、喜歡創作，法國休閒品牌BENSIMON便與他合作，以品牌經典帆布鞋為媒材，創作心目中的ADDICTED TO LOVE，黃河將此作品獻給永遠摯愛的媽媽，5月23日至28日在創意實驗基地「濕地／venue」快閃展出。

黃河熱愛旅遊及人文藝術，每趟旅程必拜訪當地動物園及美術館，他會從世界各地寄明信片給自己，並書寫旅途當下的感受與心境，日後透過卡片可再次回味當時旅行的光景與點滴，這和BENSIMON的創辦人非常相似。這次的創作中，黃河將一雙雙BENSIMON經典帆布鞋化成躍然跳動的心臟，並在鞋子上頭描繪栩栩如生的花畫，他認為愛是腳踏實地的日復一日實踐，無論是對媽媽或對任何人的愛，都無需透過浮誇的行為表現，而是如同心臟跳動般自然的發生，他也認為愛有很多面貌，不盡然每面都是美好的，就像寫實的心臟一樣，看起來也可以是令人感到畏懼的，正如與親人、愛人的相處一般。