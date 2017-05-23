遠傳數位萬事通 24小時待命
2017-05-23
〔記者吳佩樺／台北報導〕物聯網當道，手機連網相關產品愈來愈多且設定複雜，遇到問題，究竟可以找誰求援？遠傳電信看好商機，宣布推出「數位萬事通」服務App，提供24小時線上專家諮詢。
根據調查，2020年全球將有多達500億台連網裝置，平均每人擁有6台；在台灣，幾乎每週有55.4%的人使用手機與其他3C產品互連，遠傳數位萬事通App主打透過24小時線上專家，幫助民眾解決任何手機或手機連網產品的疑難雜症，不限品牌和購買通路。
遠傳營銷長鄭智衡表示：「該服務瞄準年輕女性、忙碌上班族、銀髮族三大客層，自5月初上路以來，反應熱烈，預計明年第一季可達到10萬申請數。」不過並非免費，限遠傳月租型用戶申裝，每月須付費149元，6月底前僅要99元，且有機會獲得WiFi空氣清淨機、WiFi掃地機器人等大獎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 市場情緒樂觀 美股上揚
- 棒球追夢人》棒球路暫歇腳 羅國禎夢未醒
- 工商界肯定 籲一次修到位
- 舊城活動中心劇場競圖 野台概念獲首獎
- 陳松勇拒全身麻醉開刀 原因竟是...
- 南投無醫學中心 議員促縣府爭設
- 基隆原民微型保險 新光捐助保費
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 好消息！台澎馬近期脫離口蹄疫區
- 雨少產季慢1個月 綠竹筍價揚
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 聯合國籲北韓 停止試射飛彈
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Taiwan is not a province’ government tells Beijing
- 探勘溫泉變間諜? 中國逮6日人
- 陳時中重話批評中國大陸 一中推兩岸愈遠
- 六堆抗日紀念碑建公園 客委會支持
- 《台股青紅燈》兆豐案的教育意義
- 水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 提案修勞基法 綠委︰休息日加班 核實算工時
- 瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
- 比特幣網購大麻種子 男驚喜要收成了就被逮
- 05/23 各報重點新聞一覽
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 光隆家商許羿云、徐浩崴 獲保德信志工菁英獎
- 4年前流產 41歲OST女王喜產公主
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 【愛讀書】《安迪如何穿上他的沃荷：普普教皇的哲學絮語》
- 台東新動保中心 毛小孩庇護升級
- 機車舊換新政策發燒 全年銷量衝85萬輛
- 新北25電子遊戲場申請案 全否准
- 〈活動看板〉讀懂孩子心
- 撕掉「高薪低效」標籤 T.湯普森變準
- 縣區合併後更享「福」 福利設施6年增154處
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遠傳數位萬事通 24小時待命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分