遠傳數位萬事通 24小時待命

2017-05-23

〔記者吳佩樺／台北報導〕物聯網當道，手機連網相關產品愈來愈多且設定複雜，遇到問題，究竟可以找誰求援？遠傳電信看好商機，宣布推出「數位萬事通」服務App，提供24小時線上專家諮詢。

根據調查，2020年全球將有多達500億台連網裝置，平均每人擁有6台；在台灣，幾乎每週有55.4%的人使用手機與其他3C產品互連，遠傳數位萬事通App主打透過24小時線上專家，幫助民眾解決任何手機或手機連網產品的疑難雜症，不限品牌和購買通路。

遠傳營銷長鄭智衡表示：「該服務瞄準年輕女性、忙碌上班族、銀髮族三大客層，自5月初上路以來，反應熱烈，預計明年第一季可達到10萬申請數。」不過並非免費，限遠傳月租型用戶申裝，每月須付費149元，6月底前僅要99元，且有機會獲得WiFi空氣清淨機、WiFi掃地機器人等大獎。