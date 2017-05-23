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Marimekko繽紛大秀 慶祝芬蘭建國百年

2017-05-23

﹝記者方惠宗／台北報導〕芬蘭時尚品牌Marimekko於芬蘭赫爾辛基市中心的公園Esplanade Park上演一年一度的時裝秀，以明亮的色彩和豐富的印花設計宣布漫長陰暗的冬季已經結束，北歐正式進入充滿陽光的夏季，人們可以盡情享受長達20小時白晝的歡欣氣氛。特別的是，2017年適逢芬蘭於1917年脫離俄羅斯的統治的獨立建國百年紀念，Marimekko以這場連續第26年舉行的時尚盛會錦上添花。

這場大秀邀來芬蘭歌手Paula Vesala獻唱，精采見證Marimekko創意總監Anna Teurnell如何摩登再造1960至1970年期間問世的傑出作品；豐富的印花巧妙地運用於波希米亞風格的洋裝、及膝裙等象徵品牌經典的服裝輪廓，亦搭配皮革與帆布配件優雅呈現，帶來解放的輪廓線條與無可比擬的繽紛色彩。

「這個系列向永恆的Marimekko設計致敬。」Anna Teurnell表示：「看著重新詮釋的經典服裝至今依然不退流行，在當代女性衣櫥中仍能自然和諧地與嶄新作品對話，充滿了啟發性。」她指出，將經典的芬蘭設計帶入全新系列，使人感受Marimekko的經典地位，亦是歡慶2017年芬蘭建國百年的方式。

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  • Marimekko於芬蘭首都赫爾辛基Esplanade Park舉行年度公開戶外時裝秀，同時慶祝芬蘭建國百年。

    Marimekko於芬蘭首都赫爾辛基Esplanade Park舉行年度公開戶外時裝秀，同時慶祝芬蘭建國百年。

  • Marimekko以明亮色彩與豐富印花等招牌設計迎接2017年夏季到來。

    Marimekko以明亮色彩與豐富印花等招牌設計迎接2017年夏季到來。

  • Marimekko印花提袋，8,490元。

    Marimekko印花提袋，8,490元。

  • Marimekko印花上衣，8,550。

    Marimekko印花上衣，8,550。

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相關關鍵字： marimekko 時尚 芬蘭
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