Marimekko繽紛大秀 慶祝芬蘭建國百年

2017-05-23

﹝記者方惠宗／台北報導〕芬蘭時尚品牌Marimekko於芬蘭赫爾辛基市中心的公園Esplanade Park上演一年一度的時裝秀，以明亮的色彩和豐富的印花設計宣布漫長陰暗的冬季已經結束，北歐正式進入充滿陽光的夏季，人們可以盡情享受長達20小時白晝的歡欣氣氛。特別的是，2017年適逢芬蘭於1917年脫離俄羅斯的統治的獨立建國百年紀念，Marimekko以這場連續第26年舉行的時尚盛會錦上添花。

這場大秀邀來芬蘭歌手Paula Vesala獻唱，精采見證Marimekko創意總監Anna Teurnell如何摩登再造1960至1970年期間問世的傑出作品；豐富的印花巧妙地運用於波希米亞風格的洋裝、及膝裙等象徵品牌經典的服裝輪廓，亦搭配皮革與帆布配件優雅呈現，帶來解放的輪廓線條與無可比擬的繽紛色彩。

「這個系列向永恆的Marimekko設計致敬。」Anna Teurnell表示：「看著重新詮釋的經典服裝至今依然不退流行，在當代女性衣櫥中仍能自然和諧地與嶄新作品對話，充滿了啟發性。」她指出，將經典的芬蘭設計帶入全新系列，使人感受Marimekko的經典地位，亦是歡慶2017年芬蘭建國百年的方式。