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Gucci秋冬 輕便亮點美學 新裝實穿有個性 放大手袋 串連組合揹包 自主樂趣多

2017-05-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕Gucci於華山1914文創園區舉行亞太區早秋暨秋冬系列發表會，以紫色絨布家具將現場打造成煉金師的神祕實驗室，陳列創意總監米開理（Alessandro Michele）熔煉各種服裝元素頓悟出的當代美學。

早秋系列以輕便的運動服與學院風格為主，米開理把廣泛閱讀的書籍化為設計語言，包括文學詩句、旅遊、代表科幻的星球以及動漫風格的全新氣場貓（Angry Cat）圖騰，重新融匯出一件件既引人注目又實穿的單品。秋冬系列以煉金師為主題，聖甲蟲、飛蛾是最重要的圖騰，滿布服裝與配件，時而搭配東西方煉金師的神秘圖騰，融入煉金術最興盛的中世紀與歌德服裝輪廓，提煉出全新的「當下」。看似混亂無序，但又不違和的配搭，反映出米開理對穿著的態度：穿衣應該是因為服裝令你心有所感，而不是因為它滿街都是。

配件方面，米開理將手袋尺寸放大，讓原本是女性手袋的Sylvie也可為男性所用。米開理也將腰包與竹節工藝重新帶回Gucci，同時提出組合性手袋，如可自由掛上或取下、數量自訂的組合肩揹包與腰包，令拿手袋的樂趣備增。

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  • Gucci早秋徽章刺繡手提後背包，38,400元。

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  • Gucci秋冬昆蟲裝飾竹節提包，斜角設計上下交疊的2個壓釦袋蓋將包包分隔成2個收納空間，145,800元。

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  • Gucci秋冬田園風格畫作圖騰外套，細看有外星人臉，帶有幻想奇趣。

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  • Gucci秋冬新推可自由組合拆解的串包肩揹包，圖中組合為117,200元。

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  • Gucci早秋主打氣場貓圖騰；Sylvie手袋尺寸放大，男女皆宜。

    Gucci早秋主打氣場貓圖騰；Sylvie手袋尺寸放大，男女皆宜。

  • 結合腰帶功能的腰包是Gucci秋冬主打包之一。

    結合腰帶功能的腰包是Gucci秋冬主打包之一。

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