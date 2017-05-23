Gucci秋冬 輕便亮點美學 新裝實穿有個性 放大手袋 串連組合揹包 自主樂趣多

2017-05-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕Gucci於華山1914文創園區舉行亞太區早秋暨秋冬系列發表會，以紫色絨布家具將現場打造成煉金師的神祕實驗室，陳列創意總監米開理（Alessandro Michele）熔煉各種服裝元素頓悟出的當代美學。

早秋系列以輕便的運動服與學院風格為主，米開理把廣泛閱讀的書籍化為設計語言，包括文學詩句、旅遊、代表科幻的星球以及動漫風格的全新氣場貓（Angry Cat）圖騰，重新融匯出一件件既引人注目又實穿的單品。秋冬系列以煉金師為主題，聖甲蟲、飛蛾是最重要的圖騰，滿布服裝與配件，時而搭配東西方煉金師的神秘圖騰，融入煉金術最興盛的中世紀與歌德服裝輪廓，提煉出全新的「當下」。看似混亂無序，但又不違和的配搭，反映出米開理對穿著的態度：穿衣應該是因為服裝令你心有所感，而不是因為它滿街都是。

配件方面，米開理將手袋尺寸放大，讓原本是女性手袋的Sylvie也可為男性所用。米開理也將腰包與竹節工藝重新帶回Gucci，同時提出組合性手袋，如可自由掛上或取下、數量自訂的組合肩揹包與腰包，令拿手袋的樂趣備增。