德日進口2WD SUV優選-2

2017-05-22

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【福斯Tiguan 280 TSI Smartline】

因應消費者需求新增車型

去年夏天福斯Tiguan車系在國內上市之後，入門汽油動力280 TSI規劃有Trendline和Comfortline兩車型，有鑑於部分消費者覺得Trendline稍嫌陽春，希望能有稍微豐富一點的配備，但車價卻要比Comfortline便宜一些，因此台灣福斯汽車新規劃了介於兩者之間的Smartline車型，以回應市場的期待。

外觀上，Smartline配備了跟Comfortline一樣的LED日行燈、LED遠近光頭燈和前霧燈（附角落照明功能），其他像是湛黑鋁合金行李架、17吋Montana款式鋁圈和215/65R17規格輪胎則跟Trendline相同。

Tiguan 280 TSI搭載的是1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，擁有150匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，結合嶄新節能的ACT主動式汽缸休止模式（定速巡航時可自動切換成雙缸運轉，以降低油耗及碳排量），以及6速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為15.9公里／公升，符合該排氣量級距小客車的1級耗能標準。

本車0～100公里／時加速需時9.2秒，極速可直上200公里／時，性能表現可說是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現柔韌舒適，能全方位滿足普羅買家日常用車的需求。

280 TSI雖未配置Active Info Display全邏輯數位化儀表和Discovery Pro 8吋多媒體觸控音響主機（含原廠中文聲控導航功能），Smartline比最入門的Trendline增配Keyless免鑰匙系統、App-Connect多媒體手機鏡射（支援Customer-Link中控螢幕顯示）、定速系統和Rear Assist顯影式停車導引系統，配備條件更具說服力。

台灣福斯汽車將Tiguan 280 TSI Smartline開出113.8萬的車價，直接殺入日系進口SUV的價格帶，對兵家必爭的SUV市場產生不小的衝擊。