德日進口2WD SUV優選-2
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【福斯Tiguan 280 TSI Smartline】
因應消費者需求新增車型
去年夏天福斯Tiguan車系在國內上市之後，入門汽油動力280 TSI規劃有Trendline和Comfortline兩車型，有鑑於部分消費者覺得Trendline稍嫌陽春，希望能有稍微豐富一點的配備，但車價卻要比Comfortline便宜一些，因此台灣福斯汽車新規劃了介於兩者之間的Smartline車型，以回應市場的期待。
外觀上，Smartline配備了跟Comfortline一樣的LED日行燈、LED遠近光頭燈和前霧燈（附角落照明功能），其他像是湛黑鋁合金行李架、17吋Montana款式鋁圈和215/65R17規格輪胎則跟Trendline相同。
Tiguan 280 TSI搭載的是1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，擁有150匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，結合嶄新節能的ACT主動式汽缸休止模式（定速巡航時可自動切換成雙缸運轉，以降低油耗及碳排量），以及6速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為15.9公里／公升，符合該排氣量級距小客車的1級耗能標準。
本車0～100公里／時加速需時9.2秒，極速可直上200公里／時，性能表現可說是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現柔韌舒適，能全方位滿足普羅買家日常用車的需求。
280 TSI雖未配置Active Info Display全邏輯數位化儀表和Discovery Pro 8吋多媒體觸控音響主機（含原廠中文聲控導航功能），Smartline比最入門的Trendline增配Keyless免鑰匙系統、App-Connect多媒體手機鏡射（支援Customer-Link中控螢幕顯示）、定速系統和Rear Assist顯影式停車導引系統，配備條件更具說服力。
台灣福斯汽車將Tiguan 280 TSI Smartline開出113.8萬的車價，直接殺入日系進口SUV的價格帶，對兵家必爭的SUV市場產生不小的衝擊。
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福斯Tiguan車系新增280 TSI Smartline車型，車頭標配具有LED日行燈的LED遠近光頭燈組和前霧燈，提供預算型買家一個更有親和力的新選擇。
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Smartline車型採用跟Trendline入門車相同的湛黑鋁合金車頂行李架及17吋Montana鋁圈，視覺上雖樸實無華，卻無損其實用性。
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Tiguan 280 TSI在一般道路馳騁展現優異的行路性，操控表現亦可圈可點，0～100公里／時加速需時9.2秒，極速可直上200公里／時，應不難滿足大多數家庭SUV買家日常用車的性能需求。
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這具符合歐盟6期排污規範的1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力，並從1,500轉可產生峰值為25.5公斤米扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑15.9公里，為該排氣量級距最佳的第1級。
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280 TSI前驅車採用6速DSG雙離合器自手排變速箱，Smartline車上增配了Keyless免鑰匙系統的按鍵啟動功能。
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若將後排4/2/4分離座椅完全傾倒，可將行李廂置物空間由615公升一舉擴充到1,655公升，最大載物容量比Mazda新CX-5多出35公升。
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福斯Tiguan 280 TSI Smartline小檔案
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新Tiguan的儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，Smartline中控台上標配Composition Media 8吋多媒體觸控音響主機，具有App-Connect手機鏡射功能，可支援Customer-Link中控螢幕顯示。
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