| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
 首頁 > 消費

德日進口2WD SUV優選-2

2017-05-22

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【福斯Tiguan 280 TSI Smartline】

因應消費者需求新增車型

去年夏天福斯Tiguan車系在國內上市之後，入門汽油動力280 TSI規劃有Trendline和Comfortline兩車型，有鑑於部分消費者覺得Trendline稍嫌陽春，希望能有稍微豐富一點的配備，但車價卻要比Comfortline便宜一些，因此台灣福斯汽車新規劃了介於兩者之間的Smartline車型，以回應市場的期待。

外觀上，Smartline配備了跟Comfortline一樣的LED日行燈、LED遠近光頭燈和前霧燈（附角落照明功能），其他像是湛黑鋁合金行李架、17吋Montana款式鋁圈和215/65R17規格輪胎則跟Trendline相同。

Tiguan 280 TSI搭載的是1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，擁有150匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，結合嶄新節能的ACT主動式汽缸休止模式（定速巡航時可自動切換成雙缸運轉，以降低油耗及碳排量），以及6速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為15.9公里／公升，符合該排氣量級距小客車的1級耗能標準。

本車0～100公里／時加速需時9.2秒，極速可直上200公里／時，性能表現可說是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現柔韌舒適，能全方位滿足普羅買家日常用車的需求。

280 TSI雖未配置Active Info Display全邏輯數位化儀表和Discovery Pro 8吋多媒體觸控音響主機（含原廠中文聲控導航功能），Smartline比最入門的Trendline增配Keyless免鑰匙系統、App-Connect多媒體手機鏡射（支援Customer-Link中控螢幕顯示）、定速系統和Rear Assist顯影式停車導引系統，配備條件更具說服力。

台灣福斯汽車將Tiguan 280 TSI Smartline開出113.8萬的車價，直接殺入日系進口SUV的價格帶，對兵家必爭的SUV市場產生不小的衝擊。

廣告
  • 福斯Tiguan車系新增280 TSI Smartline車型，車頭標配具有LED日行燈的LED遠近光頭燈組和前霧燈，提供預算型買家一個更有親和力的新選擇。

    福斯Tiguan車系新增280 TSI Smartline車型，車頭標配具有LED日行燈的LED遠近光頭燈組和前霧燈，提供預算型買家一個更有親和力的新選擇。

  • Smartline車型採用跟Trendline入門車相同的湛黑鋁合金車頂行李架及17吋Montana鋁圈，視覺上雖樸實無華，卻無損其實用性。

    Smartline車型採用跟Trendline入門車相同的湛黑鋁合金車頂行李架及17吋Montana鋁圈，視覺上雖樸實無華，卻無損其實用性。

  • Tiguan 280 TSI在一般道路馳騁展現優異的行路性，操控表現亦可圈可點，0～100公里／時加速需時9.2秒，極速可直上200公里／時，應不難滿足大多數家庭SUV買家日常用車的性能需求。

    Tiguan 280 TSI在一般道路馳騁展現優異的行路性，操控表現亦可圈可點，0～100公里／時加速需時9.2秒，極速可直上200公里／時，應不難滿足大多數家庭SUV買家日常用車的性能需求。

  • 這具符合歐盟6期排污規範的1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力，並從1,500轉可產生峰值為25.5公斤米扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑15.9公里，為該排氣量級距最佳的第1級。

    這具符合歐盟6期排污規範的1.4升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力，並從1,500轉可產生峰值為25.5公斤米扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑15.9公里，為該排氣量級距最佳的第1級。

  • 280 TSI前驅車採用6速DSG雙離合器自手排變速箱，Smartline車上增配了Keyless免鑰匙系統的按鍵啟動功能。

    280 TSI前驅車採用6速DSG雙離合器自手排變速箱，Smartline車上增配了Keyless免鑰匙系統的按鍵啟動功能。

  • 若將後排4/2/4分離座椅完全傾倒，可將行李廂置物空間由615公升一舉擴充到1,655公升，最大載物容量比Mazda新CX-5多出35公升。

    若將後排4/2/4分離座椅完全傾倒，可將行李廂置物空間由615公升一舉擴充到1,655公升，最大載物容量比Mazda新CX-5多出35公升。

  • 福斯Tiguan 280 TSI Smartline小檔案

    福斯Tiguan 280 TSI Smartline小檔案

  • 新Tiguan的儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，Smartline中控台上標配Composition Media 8吋多媒體觸控音響主機，具有App-Connect手機鏡射功能，可支援Customer-Link中控螢幕顯示。

    新Tiguan的儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，Smartline中控台上標配Composition Media 8吋多媒體觸控音響主機，具有App-Connect手機鏡射功能，可支援Customer-Link中控螢幕顯示。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：德日進口2WD SUV優選-2


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.