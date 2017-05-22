德日進口2WD SUV優選-1
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【Mazda新CX-5 SKY-G 2WD旗艦型】
汽油動力最高規車型
去年11月美國洛杉磯車展全球首演的Mazda第2代CX-5中型SUV，上個月已正式於國內發表上市，預計6月開始陸續交車。
全新CX-5仍延續Mazda的「KODO魂動」設計語彙，車頭採用薄型化的LED頭燈組，搭配3D立體網狀格柵大型水箱護罩，讓前臉看起來更霸氣剽悍。本文試駕的SKY- G 2WD旗艦型，足下配置4只19吋高剛性雙色切削鋁圈及225/55R19的SUV專用胎，完美體現SUV標榜的運動本格。
車上搭載2.0升SKYACTIV-G直4汽油引擎，可輸出165匹最大馬力與21.4公斤米最大扭力，搭配高鎖定率的SKYACTIV-DRIVE 6速手自排變速箱，賦予本車不俗的動力效能，然而至截稿前，國內能源局仍未對外公布其油耗數據。
這具SKYACTIV-G引擎運轉十分精緻靜謐，動力輸出線性順暢，賦予本車恰如其分的加速性能。此外，新車導入了G-Vectoring Control G力導引控制技術，透過減速、轉向及加速等動作的車輛重心轉移，將4個輪子的抓地循跡最佳化，操控起來穩定流暢，提供車隨意走、行雲流水般的行車表現。
大改款CX-5的座艙介面更見清晰簡練，MZD connect的訊息透過中控台上方的7吋觸控螢幕來顯示，搭配環艙Metal Wood金屬木紋飾板，營造出冷冽時尚的車艙氛圍。2,700mm長軸距賦予本車寬敞充裕的乘坐空間，行李廂標準容量為615公升，只要輕輕一拉行李廂兩側的後椅背快速傾倒拉柄，4/2/4分離設計的後座椅背即可完全傾倒，將載物容量一舉擴充至1,620公升。
台灣馬自達汽車將全新CX-5 SKY-G 2WD規劃為尊榮、頂級和旗艦3車型，價位帶介於99.8～117.8萬之間，而本文試駕的旗艦型增配有電動尾門、MRCC雷達定速巡航系統、SBS智慧型煞車輔助系統、BOSE®環繞音響與10支高傳真喇叭等配備，是汽油動力最高規的車型。
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Mazda第2代CX-5仍延續品牌的「KODO魂動」設計語彙，採用結合LED日行燈的薄型化LED頭燈，讓車頭前臉更炯炯有神；而SKY-G 2WD旗艦型足下的19吋雙色切削鋁圈，視覺上要比2WD尊榮型入門車配置的17吋鋁圈更霸氣亮眼。
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試駕的新CX-5 SKY-G 2WD旗艦型標配高識別度尾燈組，搭配後保險桿下左右雙邊出的排氣尾管設計，看起來更富動感跑格。
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本車加速流暢線性，透過G-Vectoring Control G力導引控制技術加持，操控循跡表現相當穩健俐落，一點也不像在開一輛車高近1米7的SUV。
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這具2.0升SKYACTIV-G引擎採用了凹頂式活塞與4-2-1排氣歧管（即俗稱的頭段排氣管）設計，壓縮比高達14.0：1，壓榨出165匹最大馬力與21.4公斤米最大扭力，有效提升了15%的扭力與燃油效率。
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新CX-5座艙介面的細節規劃相當考究，儀表控台以新穎的Metal Wood金屬木紋飾板橫貫，搭配車上縫線的軟質塑料，整體鋪陳時尚洗練而有質感，在同級SUV中算是個性鮮明。
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SKYACTIV-DRIVE 6速手自排變速箱號稱可全速域鎖定，動力傳輸表現相當直接，甚至有點手排變速箱齒輪直接耦合的fu。
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行李廂標準容量為615公升，並附後座椅背快速傾倒拉柄，只需輕輕一拉，4/2/4分離設計的Karakuri後座椅即可完全傾倒，將載貨容量擴充至1,620公升。
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Mazda CX-5 SKY-G 2WD小檔案
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標題：德日進口2WD SUV優選-1
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