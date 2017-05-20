珍妮佛俐落女人味 Dior摩登感

2017-05-20

〔記者王瀅娟／台北報導〕奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯再度蟬聯Dior早春形象廣告代言人身分，並拍攝法式復古影片宣傳短片。只見她穿著T恤與男友褲型牛仔褲，搭配黑色西裝外套，簡單俐落地展現新一代Dior女人樣貌。珍妮佛在拍攝幕後花絮說道：「能穿到了解女人身體的設計師設計的衣服，感覺很棒。我很喜歡瑪莉亞（Dior女裝創意總監）重新應用舊的Dior Logo，然後賦予所有單品摩登感，既經典又時髦。女人味是擁有自我的態度，無論何時我想到女性主義者，我總是想到一位有自信的女人。」

珍妮佛於廣告中揹的新包款Dioraddict亦是線條輪廓非常女性化的包款，有著品牌經典藤格紋，搭配Dior經典皮箱鎖釦，甫推出便受到眾時尚潮人喜愛，包括知名部落客Chiara Ferragni、Kristina Bazan、名媛Olivia Palermo等。圖片提供：Dior