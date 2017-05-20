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李毓芬踩小CK 收假心情好
2017-05-20
〔記者林欣若／台北報導〕新加坡鞋履品牌CHARLES & KEITH以平價和設計感聞名，被暱稱為「小CK」，吸引不少人到新加坡掃貨，CHARLES & KEITH在台灣的專賣店昨晚在微風廣場正式開幕，包括吳姍儒、莫允雯、李毓芬、白歆惠都以粉絲心情前往朝聖，新加坡媳婦徐若瑄也出席力挺。
吳姍儒平常愛穿平底鞋，但工作一定換上高跟鞋，個子嬌小的她說：「輸人不輸陣！」爸爸吳宗憲也很習慣女兒穿高跟鞋站在他身邊，她笑說：「反正他年齡和體脂肪都比我高，我穿比他高有什麼關係！」吳宗憲人在國外工作，但豬哥亮過世的第一時間他就得知消息，返台後將到豬哥亮靈堂悼念，吳姍儒說，很遺憾自己和豬哥亮的年代隔太遠，沒趕上他當紅的秀場年代，但很敬佩他對演藝圈的貢獻。
莫允雯也愛穿高跟鞋，15公分高也沒問題，鞋櫃全都是高跟鞋，她稱讚CHARLES & KEITH是人人都穿得起的好鞋，就連擔心鞋跟不穩、不敢穿高跟鞋的媽媽都很喜歡。剛度假回台的李毓芬曬得一身黝黑，她神祕表示，是跟「親密的伙伴」一起度假，昨天以甜美造型現身，很符合她現在的好心情。
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