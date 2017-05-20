| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 消費

李毓芬踩小CK 收假心情好

2017-05-20

〔記者林欣若／台北報導〕新加坡鞋履品牌CHARLES & KEITH以平價和設計感聞名，被暱稱為「小CK」，吸引不少人到新加坡掃貨，CHARLES & KEITH在台灣的專賣店昨晚在微風廣場正式開幕，包括吳姍儒、莫允雯、李毓芬、白歆惠都以粉絲心情前往朝聖，新加坡媳婦徐若瑄也出席力挺。

吳姍儒平常愛穿平底鞋，但工作一定換上高跟鞋，個子嬌小的她說：「輸人不輸陣！」爸爸吳宗憲也很習慣女兒穿高跟鞋站在他身邊，她笑說：「反正他年齡和體脂肪都比我高，我穿比他高有什麼關係！」吳宗憲人在國外工作，但豬哥亮過世的第一時間他就得知消息，返台後將到豬哥亮靈堂悼念，吳姍儒說，很遺憾自己和豬哥亮的年代隔太遠，沒趕上他當紅的秀場年代，但很敬佩他對演藝圈的貢獻。

莫允雯也愛穿高跟鞋，15公分高也沒問題，鞋櫃全都是高跟鞋，她稱讚CHARLES & KEITH是人人都穿得起的好鞋，就連擔心鞋跟不穩、不敢穿高跟鞋的媽媽都很喜歡。剛度假回台的李毓芬曬得一身黝黑，她神祕表示，是跟「親密的伙伴」一起度假，昨天以甜美造型現身，很符合她現在的好心情。

廣告
  • 李毓芬剛度假回來，曬得一身黝黑，但心情很好。（圖文：記者趙世勳）

    李毓芬剛度假回來，曬得一身黝黑，但心情很好。（圖文：記者趙世勳）

  • 莫允雯私底下也愛穿高跟鞋，愛買鞋的她自嘲是八腳怪。

    莫允雯私底下也愛穿高跟鞋，愛買鞋的她自嘲是八腳怪。

  • 吳姍儒個子嬌小，喜歡穿高跟鞋撐場面。

    吳姍儒個子嬌小，喜歡穿高跟鞋撐場面。

  • CHARLES & KEITH羽毛綁帶高跟鞋，1,590元。 （CHARLES & KEITH提供）

    CHARLES & KEITH羽毛綁帶高跟鞋，1,590元。 （CHARLES & KEITH提供）

  • CHARLES & KEITH側縷空尖頭平底鞋，1,490元。 （CHARLES & KEITH 提供）

    CHARLES & KEITH側縷空尖頭平底鞋，1,490元。 （CHARLES & KEITH 提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李毓芬
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：李毓芬踩小CK 收假心情好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.