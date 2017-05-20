| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 消費

夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透

2017-05-20

〔記者邱巧貞／台北報導〕今年夏天，能提亮眼神、創造水感光澤的眼彩當道，輕輕一抹，即能創造服貼漸層的質感，即使是不擅於化妝的女性也能輕鬆駕馭。

植村秀國際首席彩妝師淺野裕司認為，現今女性不再喜歡厚重的粉霧煙燻而希望眼妝能自然提亮眼神，卻又不失耀眼光澤。為此，植村秀推出「金屬光燦眼影蜜」，其色彩靈感來自10種金屬光澤，有別傳統眼影蜜容易黏膩，甚至是出現眼褶的困擾，植村秀以獨特水包油配方，將眼彩蜜打造成輕盈水感質地，環狀刷頭的設計，運用兩種不同的角度，不僅可創造金屬眼線效果，更方便大面積刷出金屬光燦眼妝。

黛珂「AQMW絢光誘色眼彩凍」去年在日本上市第一個月即創下銷售4萬顆的佳績，黛珂研究室全新開發3D彈力質地，在高透明感的基調中融合出鮮明的漸層色彩，即使經過多重層疊，也不會因為厚重而感覺混濁，標榜用一隻手指層疊就能創造深淺漸層，隨著角度變化誘發不同立體光澤，且每次堆疊都能呈現不同妝感。服貼顯色、帶有濕潤珍珠光澤折射的THREE「魅光眼彩蜜」今夏也推出5款全新色彩。

廣告
  • 黛珂AQMW絢光誘色眼彩凍各850元；全12色、日本熱賣，能快速用單色完成色澤飽滿且充滿潤澤感的立體漸層眼妝。 （記者邱巧貞攝）

    黛珂AQMW絢光誘色眼彩凍各850元；全12色、日本熱賣，能快速用單色完成色澤飽滿且充滿潤澤感的立體漸層眼妝。 （記者邱巧貞攝）

  • THREE魅光眼彩蜜各1,200元；5 款夏季新色，濕潤珍珠光澤折射出自然光透感，色彩鮮明飽和的晶燦礦彩閃耀細緻光澤。 （記者邱巧貞攝）

    THREE魅光眼彩蜜各1,200元；5 款夏季新色，濕潤珍珠光澤折射出自然光透感，色彩鮮明飽和的晶燦礦彩閃耀細緻光澤。 （記者邱巧貞攝）

  • 水感質地眼彩，光感卻色彩輕盈，創造光燦眼妝。

    水感質地眼彩，光感卻色彩輕盈，創造光燦眼妝。

  • 植村秀金屬光燦眼影蜜950元；獨特環狀與刷毛設計，讓每次用量精準，輕輕一刷，即可打造金屬光閃耀光澤，是眼影同時也是眼線。

    植村秀金屬光燦眼影蜜950元；獨特環狀與刷毛設計，讓每次用量精準，輕輕一刷，即可打造金屬光閃耀光澤，是眼影同時也是眼線。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 植村秀 黛珂
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.