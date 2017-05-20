快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
2017-05-20
〔記者邱巧貞／台北報導〕今年夏天，能提亮眼神、創造水感光澤的眼彩當道，輕輕一抹，即能創造服貼漸層的質感，即使是不擅於化妝的女性也能輕鬆駕馭。
植村秀國際首席彩妝師淺野裕司認為，現今女性不再喜歡厚重的粉霧煙燻而希望眼妝能自然提亮眼神，卻又不失耀眼光澤。為此，植村秀推出「金屬光燦眼影蜜」，其色彩靈感來自10種金屬光澤，有別傳統眼影蜜容易黏膩，甚至是出現眼褶的困擾，植村秀以獨特水包油配方，將眼彩蜜打造成輕盈水感質地，環狀刷頭的設計，運用兩種不同的角度，不僅可創造金屬眼線效果，更方便大面積刷出金屬光燦眼妝。
黛珂「AQMW絢光誘色眼彩凍」去年在日本上市第一個月即創下銷售4萬顆的佳績，黛珂研究室全新開發3D彈力質地，在高透明感的基調中融合出鮮明的漸層色彩，即使經過多重層疊，也不會因為厚重而感覺混濁，標榜用一隻手指層疊就能創造深淺漸層，隨著角度變化誘發不同立體光澤，且每次堆疊都能呈現不同妝感。服貼顯色、帶有濕潤珍珠光澤折射的THREE「魅光眼彩蜜」今夏也推出5款全新色彩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 【人間萬花筒】回憶拍賣會
- 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
- 東芝半導體二輪競標 4團隊入列
- 自由廣場》心態鬆綁 提振投資
- 復育「有學問的魚」 金門放流
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 聯合國：南蘇丹政府軍屠殺114名平民
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 釜山影展推手金智奭猝死坎城 享年57歲
- 朝鮮半島外海 美「雙航艦」將演習
- 王心凌戰袍變兇器 開唱樂當媽寶
- 高中畢業打中職 元老級的開示
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 美知名戰地攝影記者葛林過世 享壽68
- 焦點評論》藍營兩岸路線的公投
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
- 出席餐會》扁影片致詞：讓我說話 政府就會倒嗎
- 獲總統教育獎 罕病李子婕︰學會珍惜每個現在
- 玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠
- 節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案
- 國1甲「全段環評」 反興建聯盟控欺騙
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 「騎士非怪物」矮湯力擋連勝路
- 《北市》活動中心禁滑石粉 否則拒租
- 自由談》小英的功過
- 私地種蜀葵 打造一丈紅花海
- 蔡英文：為台灣做事 不為民調做事
- 自由廣場》司法改革撈過界
- 小妹大辭樂陞獨董 掀起跳船潮
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 大樹旺來之旅有昭和fu 日本遊客難忘
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 北韓「飛彈英雄」 遊街接受歡呼
- 世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 陳時中赴WHA 會向大陸表達憤怒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分