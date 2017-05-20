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資源再利用 機器人雕塑秒殺珍藏

2017-05-20

〔記者方惠宗／台北報導〕化腐朽為神奇！這些以各種不同厚度的回收材質為素材、站立高度平均約70公分的機器人雕塑作品，自問世以來「做一個、賣一個」，成了日內瓦獨立製錶商MB&F M.A.D.Gallery（瘋狂藝廊）展間的當紅藝術品。現在，這些機器人的創作者、瑞士藝術家Hervé Stadelmann帶著10件作品來到亞洲首間機械藝術殿堂、位於台北大安路的全球第二間MB&F M.A.D.Gallery展出。而且，前腳還沒進門，就有一尊被訂走。

自2014年著手第一個機器人創作以來，Stadelmann共打造28只機器人，全部銷售完畢，幾乎是以「秒殺」之姿震撼收藏家。Hervé Stadelmann表示，目前為止，他1年能造出15至20只機器人雕塑，每只機器人則需耗時至少80小時的製作工時。本次來台展出10件新作，其中3件是誕生於2017年。

Hervé Stadelmann以其在冶金領域的專業及對設計的天賦，運用立體的彎曲折疊工序，雕塑作品充滿摺紙藝術氣息，而機器人本體繁複的組合，則突顯其材質特色，包括運用百事可樂鋁罐或一批充滿亞洲異國風情的茶葉罐，將看似無用的材質組成無與倫比的雕塑。

Hervé Stadelmann機器人創作特展即日起於MB&F M.A.D.Gallery Taiwan舉行至8月18日。

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  • 台北MB&F M.A.D.Gallery展出10件Hervé Stadelmann機器人作品，每件定價台幣99,000元。（記者方惠宗攝）

    台北MB&F M.A.D.Gallery展出10件Hervé Stadelmann機器人作品，每件定價台幣99,000元。（記者方惠宗攝）

  • Hervé Stadelmann機器人以鮮明的特徵與龐大的體積激起童心，與MB&F M.A.D.Gallery的理念不謀而合。 （記者方惠宗攝）

    Hervé Stadelmann機器人以鮮明的特徵與龐大的體積激起童心，與MB&F M.A.D.Gallery的理念不謀而合。 （記者方惠宗攝）

  • 瑞士藝術雕塑家Hervé Stadelmann。（記者方惠宗攝）

    瑞士藝術雕塑家Hervé Stadelmann。（記者方惠宗攝）

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相關關鍵字： MB&F M.A.D.Gallery 回收材質 機器人 瘋狂藝廊
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