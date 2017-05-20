快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
資源再利用 機器人雕塑秒殺珍藏
2017-05-20
〔記者方惠宗／台北報導〕化腐朽為神奇！這些以各種不同厚度的回收材質為素材、站立高度平均約70公分的機器人雕塑作品，自問世以來「做一個、賣一個」，成了日內瓦獨立製錶商MB&F M.A.D.Gallery（瘋狂藝廊）展間的當紅藝術品。現在，這些機器人的創作者、瑞士藝術家Hervé Stadelmann帶著10件作品來到亞洲首間機械藝術殿堂、位於台北大安路的全球第二間MB&F M.A.D.Gallery展出。而且，前腳還沒進門，就有一尊被訂走。
自2014年著手第一個機器人創作以來，Stadelmann共打造28只機器人，全部銷售完畢，幾乎是以「秒殺」之姿震撼收藏家。Hervé Stadelmann表示，目前為止，他1年能造出15至20只機器人雕塑，每只機器人則需耗時至少80小時的製作工時。本次來台展出10件新作，其中3件是誕生於2017年。
Hervé Stadelmann以其在冶金領域的專業及對設計的天賦，運用立體的彎曲折疊工序，雕塑作品充滿摺紙藝術氣息，而機器人本體繁複的組合，則突顯其材質特色，包括運用百事可樂鋁罐或一批充滿亞洲異國風情的茶葉罐，將看似無用的材質組成無與倫比的雕塑。
Hervé Stadelmann機器人創作特展即日起於MB&F M.A.D.Gallery Taiwan舉行至8月18日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： MB&F M.A.D.Gallery 回收材質 機器人 瘋狂藝廊
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
- 新北》端午節提前開fun 今明包粽趣
- 世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕
- 涉收賄3百萬 洪慈綪夫婦 貪污罪起訴
- 節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案
- 私地種蜀葵 打造一丈紅花海
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 聯合國：南蘇丹政府軍屠殺114名平民
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
- 曾沛慈自導自演 嬌喘催票
- 治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
- 【人生小景】謀生
- 日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨兩針
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 安養院夜半起火 4死
- 【微小說】琴哭了
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 【朵朵小語】宇宙微塵
- 陸地排碳 證實會影響東沙環礁
- 蝦味先、正露丸下架 花縣議員：還買得到
- 世大運》高球男隊成軍 女隊等旅外回音
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 「種」軟珊瑚 小琉球打造生態島
- 女校長退而不休 跑全台演講
- 貧民窟變「淨」土 「三重29街」轉型文創商場
- 夫拿尿布砸臉 女醫訴離獲准
- 獲總統教育獎 罕病李子婕︰學會珍惜每個現在
- 自由廣場》誰是亞太經貿領頭羊？
- 釜山影展推手金智奭猝死坎城 享年57歲
- 〈健康充電站〉乳癌病友衛教講座
- 蔡上台一年 台股飆近23% 台幣升幅冠亞幣
- 【人間萬花筒】回憶拍賣會
- 巧聖先師文化祭 職人作品展 市長勉青年投入工藝文創
- 全國調酒大賽 新二代選手亮眼
- 向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：資源再利用 機器人雕塑秒殺珍藏
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分