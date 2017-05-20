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繽紛艷陽假期 網紅必吃下午茶

2017-05-20

〔記者凃盈如／台北報導〕飯店聯手與時尚品牌聯名，成為近來超夯的話題，台北W飯店近來攜手來自紐約的時尚品牌kate spade，打造充滿夏日南美風情、色澤繽紛的「艷陽假期」雙人下午茶套組，才剛推出就橫掃Instagram，成為網紅必吃下午茶，每款甜點、鹹點精雕細琢的設計，展現十足的「食趣」，讓人充分感受到夏天的活潑與熱情。

充滿熱情活力的紐約品牌kate spade new york，今年夏季新品的靈感來自具有強烈色彩風格的墨西哥女畫家芙烈達‧卡蘿 （Frida Kahlo）、傳統墨西哥婚紗、仙人掌、沙漠小動物及派對道具驢子皮納塔（Piñata）等。台北W飯店行政主廚馬喬許（Joshua Marshall）及甜點師何玉梅，將這些新品特色融入「艷陽假期」雙人下午茶甜點之中，運用紅、紫丁香、草綠等色系，巧妙創作出仙人掌造型馬卡龍、柚子慕斯巧克力脆籃、驢子造型繽紛可可馬德蓮、熱帶水果慕斯提包、艷紅辣椒粿等充滿熱帶節慶和墨西哥沙漠風情的點心，十分搶鏡！

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  • 台北W飯店 × kate spade聯名「艷陽假期」雙人下午茶，即日起至8月31日，每天下午2點半至5點半在31樓紫艷酒吧限量提供，每套1,800元+10%，含10款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。（記者凃盈如攝）

    台北W飯店 × kate spade聯名「艷陽假期」雙人下午茶，即日起至8月31日，每天下午2點半至5點半在31樓紫艷酒吧限量提供，每套1,800元+10%，含10款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。（記者凃盈如攝）

  • 「艷陽假期下午茶」以kate spade今夏新品為靈感，俏麗奔放。

    「艷陽假期下午茶」以kate spade今夏新品為靈感，俏麗奔放。

  • 台北W飯店 × Kate Spade，柚子慕斯巧克力脆籃。

    台北W飯店 × Kate Spade，柚子慕斯巧克力脆籃。

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