燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒

2017-05-20

〔記者吳佩樺／台北報導〕進入盛夏，搶攻空調銷售旺季，燦坤夏日空調節於即日起至6月5日登場，主打10年免費延長保固。另有購買7大品牌變頻空調免費送市價1,499元EUPA智能冷氣遙控盒。

燦坤協理林彩莉表示，1月至4月燦坤空調銷量已有10%成長，預估今年整體可多30%。因應冷暖空調和單冷價差拉近僅1至2千元，使得冷暖空調銷量每年皆呈現2倍以上的成長，加上空氣污染問題嚴重，現今消費者選購空調除了在意冷房效率，空氣清淨效能亦愈來愈被重視。

此外，燦坤發現許多消費者其實不知該如何選擇合適的空調噸數，特地推出空調場勘服務，由專業師傅進行場勘，提供最佳的安裝建議，民眾預約此服務即贈送2張金鑛咖啡券。

為增進快速降溫和室內空氣循環，多數家庭會以空調搭配風扇、空氣清淨機一起使用，燦坤此檔同步有加購優惠，例如Vornado循環扇633-TW，市價4,580元，加購價只要2,990元。針對聲寶、東元二大品牌推出滿3萬元以上空調，加碼贈送節能風扇。

物聯網當道，整合手機遠端遙控的智慧空調逐漸普及，今年在國產品牌跟進積極發展下，品項大幅增多，占比來到5成，消費者的接受度也比過去高，根據燦坤銷售數據顯示，購買空調並搭購物聯網裝置的比例達2成。